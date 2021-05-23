Неизвестные избили мужчину в еврейской кипе в Берлине

Берлин, 23 мая. Неизвестные напали в столице Германии на мужчину в кипе, он подвергся антисемитским оскорблениям и был избит.

Трое неизвестных сначала выкрикивали в адрес мужчины еврейской национальности антисемитские лозунги. После один из них ударил потерпевшего кулаком в лицо, от этого он упал на землю и разбил головой витрину магазина. Пострадавший сам смог вызвать полицию, и его доставили в больницу. Ведется расследование данного дела.

Центральный совет евреев в Германии посоветовал не носить традиционный еврейский головной убор — кипу — в крупных городах ФРГ. Эксперты связывают рост числа подобных нарушений, в том числе, с притоком мигрантов из арабских стран.

Инцидент «в лучших» традициях 90-х произошел в Ельце, сообщала Deita. Группа вооруженных неизвестных избила мужчину на улице средь бела дня на глазах у полицейского.