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новостей
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
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Более пяти тысяч дагестанцев не могут выехать за границу из-за алиментов

Общество
Более пяти тысяч дагестанцев не могут выехать за границу из-за алиментов
wikipedia.org  /  Jack No1 / CC BY-SA 3.0

Махачкала, 23 мая. Более пяти тысяч дагестанцев не могут на законных основаниях покинуть пределы России из-за долгов по алиментам, сообщили ФАН в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП). Всего такая задолженность в республике составляет свыше миллиарда рублей.

«На сегодняшний день в подразделениях УФССП России по Республике Дагестан на исполнении находится 7455 исполнительных производств о взыскании алиментов платежей. Общая сумма задолженности по алиментам превышает 1,3 миллиарда рублей. В отношении 5677 должников по алиментным обязательствам действует ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Сотрудники службы намерены активизировать работу, направленную на взыскание с должников алиментов. Планируется охватить все направления деятельности, в том числе увеличить частоту посещений мест, где проживают граждане, уклоняющиеся от обязательных выплат.

«Работа будет усилена по всем направлениям: арест имущества, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством, в праве выезда за границу, привлечение к административной и уголовной ответственности», — пояснили в региональном управлении.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году в отношении неплательщиков алиментов в Дагестане было возбуждено 374 уголовных дела. Шесть местных жителей получили тюремные сроки от трех месяцев до полугода.

россия дагестан алименты выезд за границу
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