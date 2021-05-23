Более пяти тысяч дагестанцев не могут выехать за границу из-за алиментов

Махачкала, 23 мая. Более пяти тысяч дагестанцев не могут на законных основаниях покинуть пределы России из-за долгов по алиментам, сообщили ФАН в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП). Всего такая задолженность в республике составляет свыше миллиарда рублей.

«На сегодняшний день в подразделениях УФССП России по Республике Дагестан на исполнении находится 7455 исполнительных производств о взыскании алиментов платежей. Общая сумма задолженности по алиментам превышает 1,3 миллиарда рублей. В отношении 5677 должников по алиментным обязательствам действует ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Сотрудники службы намерены активизировать работу, направленную на взыскание с должников алиментов. Планируется охватить все направления деятельности, в том числе увеличить частоту посещений мест, где проживают граждане, уклоняющиеся от обязательных выплат.

«Работа будет усилена по всем направлениям: арест имущества, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством, в праве выезда за границу, привлечение к административной и уголовной ответственности», — пояснили в региональном управлении.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году в отношении неплательщиков алиментов в Дагестане было возбуждено 374 уголовных дела. Шесть местных жителей получили тюремные сроки от трех месяцев до полугода.