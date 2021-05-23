Илон Маск как символ задумавшейся Америки. Колонка Сергея Малинковича

В советское время, когда сильно и справедливо ругали американцев, то, чтобы быть объективными, политические обозреватели всегда многозначительно добавляли, что есть, мол, и другая Америка — не буржуи и Пентагон, а негры, индейцы, безработные, борцы за мир и равноправие, а также просто хорошие люди. Тогда было смешно, а сегодня уже не очень.

США ведут себя настолько грубо, агрессивно и по-хамски и делают это столь долгое время, что очень хочется почаще видеть ту самую, другую Америку, только желательно все-таки не люмпенизированную. И вот неожиданно Илон Маск принимает столь же неожиданное приглашение нашей страны в разгар напряженности выступить на просветительском марафоне «Новое знание» и ответить на вопросы российских студентов. Без преувеличения, я считаю большим успехом российских стратегов тот факт, что Маск принял наше приглашение.

ТАСС / Бобылев Сергей

Представляю, какой смелостью нужно было обладать, чтобы выступить с самой идеей пригласить на форум символ западного хай-тека в нынешние времена. Я бы сравнил приглашение Маска на форум с приглашением, которое в свое, также очень конфронтационное, время генсек КПСС Юрий Андропов направил американской девочке Саманте Смит, получив прежде ее полное ужаса письмо об опасности ядерной войны с СССР. Согласие Смит приехать и ее добрые слова о нашей стране были большим успехом советской пропаганды в международных делах. Но Маск — не девочка, и я уверен, что перед тем, как согласиться на выступление, он ходил куда следует посоветоваться. Даже если он только уведомил Белый дом о своем намерении выступить перед российскими студентами, Маск таким образом спросил совета, что сказать. Кто такой вообще Маск? Он креативный предприниматель, инженер и миллиардер, властитель дум новых поколений во многих странах мира, в том числе и для некоторой части нашей молодежи.

В Маске соединились и деловая сметка, и действительный интерес к научному прогрессу, и точно просчитанное стремление распиарить себя любимого и свою хай-тек-империю. И потому он преуспел. В своем выступлении Маск буквально рассыпался в комплиментах России. Он цитировал Циолковского, преклонялся перед Гагариным и восхищался достижениями СССР в России в области ракетостроения. Высказав все это, он столь же четко заявил, что необходимо вернуться к диалогу и сотрудничеству между Россией и США. Вспомним, что Маск далеко не первый представитель деловой Америки, который, казалось бы, идет наперекор конфронтационному курсу вашингтонской администрации. Все началось в 1917 году, когда американский предприниматель Арманд Хаммер в момент, когда США как часть Антанты отправляли в РСФСР интервентов и спонсировали белогвардейцев, добился встречи с Лениным. Хаммер предложил всячески содействовать налаживанию контактов между Советской Россией и американским обществом. А ведь тогда между нашими странами даже не было дипотношений. Хаммер откровенно помогал и работе неофициальной дипломатическо-разведывательной миссии Советов в Америке, ненавязчиво и аккуратно получая проценты с каждого торгового соглашения, которое ему удавалось пролоббировать, выгодно скупал российскую живопись. Работая в таком доверительном контакте с советскими руководителями вплоть до середины восьмидесятых, Хаммер стал контактером между главами СССР и семью американскими президентами и ушел из жизни при странных обстоятельствах ровно тогда, когда ушел и Советский Союз. Невзирая на разные ветры в советско-американских отношениях, он всегда, совсем не будучи человеком левых взглядов, ратовал за торговые и экономические отношения между нашими государствами и вообще за диалог и обмен во всех сферах.

ТАСС / Лизунов Юрий,Чумичев Александр

Хаммер не был филантропом, он зарабатывал на контактах с СССР большие деньги и немалое политическое влияние. И таких Хаммеров в США всегда было немало. Они добились установления с СССР дипотношений в 1933 году, несмотря на сопротивление обеих американских партий; они добились серьезных поставок по ленд-лизу и открытия Второго фронта в 1944 году, несмотря на несогласие изоляционистов; они не позволили Пентагону спровоцировать в 1962 году, во время Карибского кризиса, самоубийственную для США атомную войну с нашей страной. И примеров привести можно еще немало. И дело совсем не в добросердечности этих Хаммеров и Масков, не в их чувстве справедливости. Дело в том, что СССР и Россия — это огромный рынок, во-первых, и влияние на другие огромные рынки, во-вторых. Ссориться с нами американскому ВПК и силовому блоку очень даже нужно, но деловому миру Штатов, не связанному с военщиной, совсем невыгодно. Терять деньги и трепать нервы неохота! Сегодняшняя Россия — не СССР конца 80-х и не ельцинское полуживое государство середины 90-х. Укуси нас — и мы укусим больнее и там, где не ждут, а то и во всех местах сразу. И это правильно. Мы изначально, еще с ленинских времен, не раз демонстрировали США, стране деятельной и талантливой, но отличающейся от нас сильно по нравственным императивам, что хотим с ними стабильных ровных отношений, сотрудничества, обмена технологиями, идеями, культурой и т. д. В ответ — белозубая голливудская улыбка и пакости без конца. Таков уж американский национальный характер.

Но пандемия показала — мир кувырком скатился со сверкающей лестницы глобализации и в течение полутора лет начал непредсказуемо деградировать к паутине наглухо закрытых друг от друга комнат в большой и опасной коммунальной квартире. И скромные достижения советской медицины, оставшиеся в секвестрированном виде России в наследство, оказались гораздо более востребованными в плане борьбы с бедой, чем хваленые механизмы американского общества, где каждый всегда был сам по себе. Люди в Нью-Йорке мерли как мухи, и это не могло нравиться деловому миру США. В такой обстановке не до покупок и продаж. Ну, а недавний масштабный политический кризис в США, выставивший эту великую страну неожиданно на посмешище всему миру, заставил Маска и таких, как он, с тревогой взглянуть на будущее своей страны. Борьба республиканцев и демократов буквально на взаимное уничтожение друг друга и имиджа США вряд ли могла быть объяснена Маском самому себе происками русских агентов, хакеров, роковых красавиц вроде Чапман или Бутиной и т. д. А Компартия США, на которую ранее можно было все свалить, послушно поддержала Джо Байдена.

Маск и класс, к которому он принадлежит, — думающие люди. Ему не нужно бороться за симпатии избирателей и лавировать между групп влияния. Пожалуй, стоит согласиться с тем, что он и люди его круга всерьез обеспокоены тем, куда идет наша планета. Поэтому им не до идиотских обвинений и пропагандистских кампаний; «масковцы» понимают, что будущее мира, которое пандемия поставила под вопрос, невозможно будет определить без уважительного диалога с Россией. Теперь важно, чтобы Другая Америка убедила в этом упертых американских политиканов.