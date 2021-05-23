Политолог Жарихин объяснил, как Зеленский повторяет ошибки своих предшественников

Киев, 23 мая. Президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своих предшественников, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Сейчас Зеленский быстрее своих предшественников проходит этап падения рейтинга. Кроме того, украинцы стали меньше доверять президенту, указал политолог.

«Сейчас Зеленский мало чем отличается от прошлых украинских лидеров, так как изначально они стартовали с позиции в примерно 50% голосов, но потом уверенно теряли поддержку», — рассказал Жарихин.

Политолог считает, что предшественники Зеленского не так стремительно теряли позиции во время президентства, тогда как нынешний украинский лидер проходит период резкого падения популярности.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов заявил, что Зеленский — слуга двух господ, и поэтому не может избавиться от своего двуличия.