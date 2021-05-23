Бойцы ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 23 мая. Вооруженные силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По имеющимся данным, за минувшие сутки обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись населенные пункты Желобок и Золотое-5.

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», — приводит РИА Новости слова представителя республики в СЦКК.

Огонь велся с применением гранатометов. Информации о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Ранее в Луганской Народной Республике сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве. Инцидент произошел на берегу реки Северский Донец.