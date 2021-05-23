Поклонники Армена Джигарханяна обнаружили, что его могилу сравняли с землей

Москва, 23 мая. Место захоронения мэтра российского кинематографа Армена Джигарханяна изменилось до неузнаваемости — на участке обнаружили лишь голую землю и покосившийся деревянный крест.

Поклонники артиста, решившие навестить кумира на Ваганьковском кладбище спустя шесть месяцев со дня его смерти, опубликовали в Сети снимок, сделанный на его могиле. Их глазам предстало противоречивое зрелище.

На фотографии можно увидеть, что место захоронения звезды представляет собой плоский участок земли с установленным на нем деревянным крестом и прислоненной к нему черно-белой фотографией Джигарханяна.

Рядом с крестом одиноко торчат из земли цветы, принесенные почитателями творчества актера. Фотография позволяет сделать вывод, что могилу звезды «Места встречи изменить нельзя» буквально сравняли с землей — на участке нет даже простой ограды. Некоторые пользователи Сети предположили, что на месте захоронения планируют установить памятник, однако эта информация пока не получила каких-либо подтверждений.

Поклонники почтили память Армена Джигарханяна спустя полгода после его смерти. Однако, придя на могилу к актеру, многие выразили недоумение из-за ее состояния: https://t.co/5Up4UR7jdH pic.twitter.com/35X9ycwSKo — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 23, 2021

Почтить память бывшего супруга на Ваганьковское кладбище ранее приходила пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, чей брак с Джигарханяном критиковал режиссер Владимир Алеников.