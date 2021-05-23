Диетолог назвал лучшие продукты для избавления от лишнего веса

Москва, 23 мая. Идеальные продукты, которые помогут быстро сбросить лишние килограммы, назвала врач-диетолог Наталья Пугачева и объяснила, как они способствуют похудению.

Добавление в рацион лука, шпината и сельдерея позволят сбросить лишний вес. Они содержат фолиевую и аскорбиновую кислоты, клетчатку и калий. Чтобы овощи лучше усваивались, поможет растительное масло. Также полезными для похудения считаются все виды капусты.

Худеющим рекомендуется регулярно употреблять свеклу с ботвой, огурцы, пряные овощи, среди которых горчица, чеснок, хрен. Дело в том, что клетчатка и кислоты стимулируют процесс пищеварения. Магний, калий и марганец поддерживают энергетический обмен, объяснила специалист.

До этого стало известно, что правильный ужин позволяет запустить процесс похудения во время сна. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Елена Знахаренко.