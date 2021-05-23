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новостей
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
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Диетолог назвал лучшие продукты для избавления от лишнего веса

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Общество
Диетолог назвал лучшие продукты для избавления от лишнего веса
pixabay.com

Москва, 23 мая. Идеальные продукты, которые помогут быстро сбросить лишние килограммы, назвала врач-диетолог Наталья Пугачева и объяснила, как они способствуют похудению.

Добавление в рацион лука, шпината и сельдерея позволят сбросить лишний вес. Они содержат фолиевую и аскорбиновую кислоты, клетчатку и калий. Чтобы овощи лучше усваивались, поможет растительное масло. Также полезными для похудения считаются все виды капусты.

Худеющим рекомендуется регулярно употреблять свеклу с ботвой, огурцы, пряные овощи, среди которых горчица, чеснок, хрен. Дело в том, что клетчатка и кислоты стимулируют процесс пищеварения. Магний, калий и марганец поддерживают энергетический обмен, объяснила специалист.

До этого стало известно, что правильный ужин позволяет запустить процесс похудения во время сна. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Елена Знахаренко.

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