Кевин Спейси вернется в кино после скандала с домогательствами

Лос-Анджелес, 23 мая. Американский актер, звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси вернется в кино после громких скандалов с домогательствами. Он сыграет детектива, расследующего дело о педофилии.

Звезда многосерийного фильма «Карточный домик» примет участие в съемках картины «Человек, который нарисовал Бога» (L’uomo che Desgno). Режиссером ленты выступит Франко Неро, пишет Daily Mail.

Неро также сыграет слепого художника. Он пишет портреты на слух. Его герой внимательно слушает позирующих ему натурщиков и строит ассоциативный ряд, исходя из их голоса, потом наносит изображение. Став известным, персонаж будет по ошибке обвинен в педофилии. Герою Спейси предстоит расследовать это дело.

Кевина Спейси обвинил в изнасиловании актер Star Trek Энтони Рапп три года назад. Из-за этого карьера актера сильно пошатнулась. Его исключили из каста «Карточного домика» и вырезали все сцены с ним из фильма «Все деньги мира».

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