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новостей
11:21
Армия
Россияне высмеяли жалобы министра Уоллеса на активность ВМФ РФ у берегов Британии
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
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Кевин Спейси вернется в кино после скандала с домогательствами

Шоу-бизнес
Кевин Спейси вернется в кино после скандала с домогательствами
wikipedia.org  /  Maryland GovPics/CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 23 мая. Американский актер, звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси вернется в кино после громких скандалов с домогательствами. Он сыграет детектива, расследующего дело о педофилии.

Звезда многосерийного фильма «Карточный домик» примет участие в съемках картины «Человек, который нарисовал Бога» (L’uomo che Desgno). Режиссером ленты выступит Франко Неро, пишет Daily Mail.

Неро также сыграет слепого художника. Он пишет портреты на слух. Его герой внимательно слушает позирующих ему натурщиков и строит ассоциативный ряд, исходя из их голоса, потом наносит изображение. Став известным, персонаж будет по ошибке обвинен в педофилии. Герою Спейси предстоит расследовать это дело.

Кевина Спейси обвинил в изнасиловании актер Star Trek Энтони Рапп три года назад. Из-за этого карьера актера сильно пошатнулась. Его исключили из каста «Карточного домика» и вырезали все сцены с ним из фильма «Все деньги мира».

Голливуд гремит историями о пережитом сексуальном насилии. Телеведущая Опра Уинфри презентовала проект, созданный в соавторстве с принцем Гарри. Журналистка рассказала о насилии со стороны двоюродного брата.

фильм домогательства спейси
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Все новости / Шоу-бизнес / Кевин Спейси вернется в кино после скандала с домогательствами
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