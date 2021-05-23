Военнослужащие ЮВО прошли комплексную проверку по противодействию ДРГ

Цхинвал, 23 мая. Тренировка по противодействию диверсионным группам условного противника состоялась на военной базе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии.

Российские разведчики были подняты по тревоге. Военнослужащие в экстренном порядке вынуждены были блокировать и ликвидировать условную незаконную вооруженную группу, которая пыталась проникнуть на территорию воинской части. В составе группы действовали кинологи со служебными собаками. Задача осложнялась тем, что бойцам необходимо было также провести эвакуацию «раненого», а также химическую и радиационную разведку.

«Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия диверсионным группам ЮВО на высоком уровне», — говорится в официальном сообщении российского военного ведомства.

Усиленная подготовка российских военнослужащих может быть связана с увеличившейся активностью разведки НАТО у берегов Крымского полуострова. Глава СВР РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что вступил в личную переписку с руководителем британской разведывательной службы МИ-6 и намерен выяснить, действуют ли агенты Великобритании на территории страны, пишет «Царьград».