Россиянам назвали способ снизить давление без лекарств и таблеток

Москва, 23 мая. Исследование специалистов показало, что занятие с кистевым эспандером может снизить артериальное давление.

Повышенное артериальное давление указывает на риск инсульта или сердечного приступа. Врачи часто говорят, что занятия спортом могут снизить давление. Однако не каждый найдет время заниматься физическими упражнениями.

По словам экспертов, для снижения уровня рисков стоит каждый день заниматься с кистевым эспандером. У добровольцев, которые на протяжении восьми недель проводили такие занятия, показатели артериального давление в среднем уменьшились на 8-10 мм рт. ст.

Специалисты рассказали, что правильная техника использования эспандера заключается в том, чтобы сжимать его как можно сильнее и удерживать в течение двух минут. Затем следует сделать перерыв в одну минуту и снова продолжить упражнение. По словам врачей, таких подходов должно быть не менее четырех.

Ранее диетологи назвали лучшую диету для снижения артериального давления. Они рассказали о рационе питания, который богат продуктами с низким содержанием натрия, рафинированной муки и добавленных сахаров.