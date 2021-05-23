Российские школьники становятся грамотнее в финансовом отношении

Москва, 23 мая. Согласно исследованию «ЯКласс», большое количество учащихся школ РФ занимается созданием финансовой подушки.

Международная образовательная компания «ЯКласс» провела собственное исследование, чтобы выяснить, насколько серьезно школьники в России подходят к формированию собственных финансов и планов на будущее. Об этом пишет ТАСС.

По данным организации, примерно половина учеников откладывает каждый месяц по 500 рублей. Одной из главных целей создания копилки называется финансовая подушка.

Так, 49% копит по 500 рублей ежемесячно, примерно 29% откладывает от 500 до 1000 рублей, а 13% школьников направляет в копилку от 1000 до 3000 рублей в месяц. Среди школьников из 7-11-х классов 9% выделяет более 3000 рублей на «сберегательный счет».

Помимо этого, опрошенные ответили, зачем они откладывают деньги впрок. Большая часть (49%) создает финансовую подушку, 19% респондентов хотят купить какой-нибудь гаджет, 16% школьников копит на дополнительное образование, а одежда и путешествия — цели 10% и 7% опрошенных соответственно.

Финансовая грамотность является важной необходимостью в современных условиях, так как количество мошеннических схем в этой сфере увеличивается с каждым днем. Эксперты рассказали, как отличить финансовую пирамиду и не попасться на уловки обманщиков.