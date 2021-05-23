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23 мая 11:21
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новостей
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
10:47
Экономика
Добыча угля в России выросла более чем на 8% с начала года
Все новости

Российские школьники становятся грамотнее в финансовом отношении

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Экономика
Российские школьники становятся грамотнее в финансовом отношении
 /  Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 23 мая. Согласно исследованию «ЯКласс», большое количество учащихся школ РФ занимается созданием финансовой подушки.

Международная образовательная компания «ЯКласс» провела собственное исследование, чтобы выяснить, насколько серьезно школьники в России подходят к формированию собственных финансов и планов на будущее. Об этом пишет ТАСС.

По данным организации, примерно половина учеников откладывает каждый месяц по 500 рублей. Одной из главных целей создания копилки называется финансовая подушка.

Так, 49% копит по 500 рублей ежемесячно, примерно 29% откладывает от 500 до 1000 рублей, а 13% школьников направляет в копилку от 1000 до 3000 рублей в месяц. Среди школьников из 7-11-х классов 9% выделяет более 3000 рублей на «сберегательный счет».

Помимо этого, опрошенные ответили, зачем они откладывают деньги впрок. Большая часть (49%) создает финансовую подушку, 19% респондентов хотят купить какой-нибудь гаджет, 16% школьников копит на дополнительное образование, а одежда и путешествия — цели 10% и 7% опрошенных соответственно.

Финансовая грамотность является важной необходимостью в современных условиях, так как количество мошеннических схем в этой сфере увеличивается с каждым днем. Эксперты рассказали, как отличить финансовую пирамиду и не попасться на уловки обманщиков.

школьники накопления финансовая подушка
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