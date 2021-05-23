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23 мая 11:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Общество
Россиянам объяснили, почему не стоит переживать из-за отсутствия антител после вакцинации
11:15
Армия
Историк Кнутов рассказал, как РФ обеспечит себе военное превосходство над США и НАТО
11:14
Армия
Американский журналист Бом указал Байдену на тревожный сигнал от Израиля
11:14
Экономика
Российским туристам рассказали, как сэкономить на конвертации при оплате картой
11:13
Общество
Диетолог назвала продукт, отказ от которого может вызвать инфаркт
11:13
Экономика
Заводы Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто из-за дефицита микрочипов
11:12
Ближний Восток
Бени Ганц назвал главное условие восстановления сектора Газа
11:09
Политика
Экономист назвал арест Медведчука профилактикой зарождения новых политсил
11:07
Экономика
Рубль имеет возможность укрепиться к доллару на следующей неделе
11:06
Политика
Украинский политолог уверен, что вопрос «Северного потока — 2» скоро «замнут»
11:05
Общество
В России за сутки зафиксировали 8951 новый случай коронавируса
11:00
Общество
«Гоблин» Пучков объяснил популярность охоты среди советских элит
10:57
Армия
Военная полиция ВВО обеспечит безопасность на маршрутах следования призывников в Бурятии
10:55
Общество
Москвичам пообещали дожди и июньское тепло в воскресенье
10:54
Происшествия
Шотландец угрожал соседям бензопилой из-за «беспокойства» о чужих детях
10:52
Шоу-бизнес
Первая участница Евровидения от России Мария Кац отреагировала на итоги конкурса
10:49
Политика
Лидер «зеленых» Бербок теряет поддержку среди немцев
10:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал недопонятым выступление Манижи на Евровидении
10:48
Экономика
Жителям России посоветовали лучшие валюты для вложений
10:47
Экономика
Добыча угля в России выросла более чем на 8% с начала года
Все новости

Нижегородцы присоединились к экологической акции «Вода России»

1
Общество
Нижегородцы присоединились к экологической акции «Вода России»
government-nnov.ru  /  Правительство Нижегородской области

Нижний Новгород, 23 мая. В рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология» горожане расчистили берег реки Борзовки. Экологический марафон собрал более 200 неравнодушных к сохранению природы местных жителей, спортсменов и общественников.

В субботу на береговой территории реки волонтерам удалось собрать свыше двух тонн мусора. К ним присоединилась актриса театра и кино Валентина Рубцова.

«Мне посчастливилось познакомиться с осознанными и экологичными жителями Нижнего Новгорода. Я верю, что с каждым годом армия неравнодушных экоактивистов будет только расти. Радует, что оздоровление Волги — это не только государственные программы, но и инициатива местных жителей», — сказала исполнительница роли Татьяны в сериале «СашаТаня».

По информации пресс-службы регионального правительства, Борзовка, входит в федеральный и региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Помимо нее, специалисты расчистят береговую территорию и русла еще трех рек, которые входят в паломнический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».

Всего в подобных мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни местных жителей, нуждаются 56 водных объектов региона.

Ранее ФАН писал об экологической акции в Ичалковском районе Мордовии. Чтобы восстановить лесной массив, уничтоженный огнем более 10 лет назад, жители региона посадили восемь тысяч сосен.

россия нижегородская область экологическая акция
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