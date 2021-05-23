Нижегородцы присоединились к экологической акции «Вода России»

Нижний Новгород, 23 мая. В рамках Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология» горожане расчистили берег реки Борзовки. Экологический марафон собрал более 200 неравнодушных к сохранению природы местных жителей, спортсменов и общественников.

В субботу на береговой территории реки волонтерам удалось собрать свыше двух тонн мусора. К ним присоединилась актриса театра и кино Валентина Рубцова.

«Мне посчастливилось познакомиться с осознанными и экологичными жителями Нижнего Новгорода. Я верю, что с каждым годом армия неравнодушных экоактивистов будет только расти. Радует, что оздоровление Волги — это не только государственные программы, но и инициатива местных жителей», — сказала исполнительница роли Татьяны в сериале «СашаТаня».

По информации пресс-службы регионального правительства, Борзовка, входит в федеральный и региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Помимо нее, специалисты расчистят береговую территорию и русла еще трех рек, которые входят в паломнический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».

Всего в подобных мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни местных жителей, нуждаются 56 водных объектов региона.

Ранее ФАН писал об экологической акции в Ичалковском районе Мордовии. Чтобы восстановить лесной массив, уничтоженный огнем более 10 лет назад, жители региона посадили восемь тысяч сосен.