«Большая сделка» между США и Россией может трагически обернуться для Украины

В преддверии июньской встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена киевские политологи строят предположения о возможной «большой сделке» между державами, частью которой станет и Украина. Эксперты боятся, что Америка может легко «сдать» интересы Киева в обмен на уступки со стороны Москвы. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

До предложенной США даты проведения встречи президентов Путина и Байдена осталось меньше месяца, но Россия пока так и не дала официального согласия на саммит. Источники в Москве говорят, что решение во многом зависит от анализа результатов переговоров глав МИД двух стран — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена — прошедших в Исландии. Если же Москва даст «добро» на саммит, то он может состояться в Швейцарии. По словам дипломатов, в Кремле в преддверии встречи ключевой считают тематику стратегической стабильности, причем в расширенной трактовке.

«Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное вооружение — все должно быть на столе переговоров России и США, — заявил Лавров. — Могут быть обсуждены все международные проблемы, так или иначе затрагивающие российские интересы. Впрочем, мы будем относиться к призывам США нормализовать отношения не по словам, а по конкретным делам».

По мнению политологов, кейс Украины также может стать ключевым на переговорах двух президентов. Именно Киев сейчас является тем мощным «рычагом», с помощью которого Соединенные Штаты оказывают постоянное давление на Россию. И именно при помощи конфликта в Донбассе Вашингтону удается удерживать Москву в жестком режиме экономических санкций Запада. Впрочем, судя по утечкам из Белого дома, сейчас проблемы обуздания Венесуэлы и Ирана являются для администрации Байдена намного более важными и насущными, чем Украина.

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В связи с этим в Незалежной сильно опасаются, что в рамках «большой сделки» с Владимиром Путиным Байден может легко пожертвовать частью интересов Киева для того, чтобы добиться компромисса с Россией по более важным для себя вопросам. Как сообщил на брифинге в Киеве политолог и экономист, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, уже сейчас в украинском политикуме есть опасения, что в результате этой сделки Запад может отдать Украину обратно России.

«Окончательная повестка дня встречи Путина и Байдена не опубликована. Понятно, что далеко не все вопросы, вынесенные на переговоры, будут обнародованы. Впрочем, уже совершенно очевидно, что на этой встрече будет обсуждаться вопрос Украины в рамках «большой сделки», о которой в свое время начал говорить Дональд Трамп. Он хотел заключить с Путиным ту самую «большую сделку», то есть новое соглашение между сверхдержавами о переделе зон влияния в мире», — сообщил Суслов.

Эксперт напомнил — США официально объявили своим основным врагом и конкурентом Китай. Это логично: Китай быстро развивается, очень технологичен, а в сфере промышленного производства он уже давно обошел Америку, и будет доминировать на основных рынках.

«Для Вашингтона крайне важно воспрепятствовать образованию возможного союза между Россией и Китаем. Если такой союз возникнет, тем более в военно-политической ипостаси, и Россия передаст КНР важные военные технологии, вроде производства гиперзвуковых ракет (которых нет у США), то положение Штатов в мире может сильно ухудшиться. Поэтому США могут пойти на уступки России для того, чтобы «вбить клин» в отношения между Москвой и Пекином. Одной из этих уступок может стать украинский кейс», — заявил политолог.

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Свои интересы есть и у России, продолжил Суслов. Один из них — как можно скорее завершить конфликт в Донбассе, причем с минимальными потерями для интересов РФ.

«До 2014-го Украина входила в зону сильного геополитического влияния РФ. Но после Майдана Запад сумел ее вырвать из него, и перехватить контроль над нашей страной. Вне всякого сомнения, Владимир Путин будет выносить этот вопрос на обсуждение в беседе с Байденом. Россию совершенно не устраивает, что возле ее границ находится тлеющий территориальный конфликт, старательно поддерживаемый в этом состоянии Америкой, — сообщил эксперт. — Уже сейчас наши военно-политические эксперты и дипломаты опасаются, что по итогам «большой сделки» Запад может сдать Украину обратно под контроль России. Исключать этого действительно нельзя. И, даже если Байден согласится пожертвовать лишь частью интересов Киева, это станет для него серьезным ударом».

Кроме Украины, у США есть целый ряд других стратегических вопросов для обсуждения с РФ, напомнил Суслов.

«Это контроль над нефтяными монархиями Ближнего Востока, вопрос урегулирования в Сирии и Ливии, разоружения Северной Кореи, восстановления «ядерной сделки» по Ирану и т. д. К тому же успешный опыт у двух стран уже есть. Так, для Штатов было очень важно продлить с Россией Договор СНВ-3, и Байден этого добился, — заявил аналитик. — США хотели бы договориться с Путиным об ограничении производства новых российских видов вооружений, вроде ядерных систем «Авангард», «Посейдон» и т. д. Для США они смертельно опасны, ведь от них пока нет защиты. Здесь возможен дипломатический обмен: если россияне согласятся пойти на уступки, то и Штаты должны в чем-то уступить. Именно здесь на повестке дня могут возникнуть вопросы Украины, урегулирования в Донбассе, вытеснения русскоязычных из публичной сферы и т. д. Впрочем, сегодня никто не сможет спрогнозировать, состоится ли эта «большая сделка», в которой многие вопросы удастся увязать в один комплекс. Ведь противоречия по ключевым темам между Москвой и Вашингтоном остаются крайне острыми».

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач заявил журналистам, что американцы будут требовать серьезных уступок от России, но вряд ли их дождутся.

«США уже отказались от введения новых санкций против компании-оператора «Северного потока — 2», и это нужно воспринимать в контексте американо-немецких отношений. Этот шаг рассчитан на улучшение отношений с Берлином, — сообщил Горбач. — Американцы намерены дождаться осенних выборов в Германии, после чего попытаются заново договориться с немцами. Их расчет в том, что к власти придут «зеленые», которые выступают против ввода в эксплуатацию «СП-2», и канцлером будет член этой партии».

С другой стороны, считает эксперт, накануне встречи Байдена и Путина такие жесты могут делаться Америкой и в рамках подготовки к саммиту.

«Но это не означает, что США будут идти на односторонние уступки, взамен они могут ожидать очень многого от Москвы. В списке претензий Запада к России как внутрироссийские вопросы (запрет западных НКО и медиа), так и американо-российская повестка (шаги к разоружению, отказа от выхода из соглашения об открытом небе и т. д.). Скорее всего, украинский кейс также окажется в зоне внимания двух президентов — для России это слишком болезненная тема, чтобы оставить ее вне рамок обсуждения», — уверен Горбач.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, американцы вряд ли дождутся от РФ каких-либо серьезных уступок, эта надежда изначально обречена на провал.

«Это проявление наивности западных политиков, которые считают, что могут что-то на что-то обменять у россиян. Уже неоднократно Москва это опровергала, но стратегический подход Вашингтона и Брюсселя к «русскому вопросу» остается неизменен. Они стремятся к диалогу с РФ, но не понимают его конечной цели, — пояснил аналитик. — По слухам, на переговорах с госсекретарем США Блинкеном глава МИД РФ Лавров прямо заявил: Америка не должна влезать в дела России. То есть Москва не просто не готова идти на уступки, там считают, что российские дела — это не дело американцев. Поэтому Владимир Путин будет говорить с Байденом, не допуская обсуждения тех вопросов, которые Россия считает внутренними. То есть тот же вопрос Крыма он даже не станет обсуждать», — указал Горбач.

Один из главных вопросов будущего саммита — проблема ввода в действие газопровода «Северный поток — 2», которому яростно противостоит Америка.

«Вопрос запуска «СП-2» по части безопасности и экономики крайне чувствителен для Украины. Старт второй нитки газопровода откроет россиянам окно возможностей для прямых атак на Украину, а также повысит риск разрушения ее газотранспортной системы. С экономической точки зрения транзит российского газа через нашу ГТС приносит в бюджет около 6 миллиардов в год. Это огромная часть поступлений, которой мы в ближайшей перспективе лишимся, несмотря на все соглашения с «Газпромом». Ведь россиянам легко придумать причину, чтобы эти условия не выполнять. Все это будет здорово ослаблять Украину изнутри. Нам остается лишь надеться, что на июньском саммите Америка не только не сдаст наших интересов, но и добьется от Москвы новых бонусов для Украины».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко указал на способность Киева лишиться выхода к морю.