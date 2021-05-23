Человечеству может грозить «вечная» пандемия

Канберра, 23 мая. Бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил мир о возможном начале вечной пандемии.

По словам эксперта, на индийском субконтиненте проживает почти четверть всего населения Земли. Он отметил, что важно стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Индии.

Кевин Радд считает, что помощь Южной Азии — это правильный поступок, ведь существует возможность остановить безудержное распространение вируса повсюду.

Он обратился к мировым правительствам с рекомендацией помочь Индии в вакцинации населения. По его мнению, только 10% местных жителей получили дозу препарата от коронавируса. Радд подчеркнул, что такая ситуация прослеживается во всех южноазиатских странах.

Ранее сообщалось, что эпидемию «черной плесени» на фоне коронавируса объявили в двух штатах Индии. Там заражение грибковой инфекцией проявляется как побочный эффект коронавируса.