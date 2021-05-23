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23 мая 09:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:53
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер-фигурист часто проявлял агрессию
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
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Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
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Человечеству может грозить «вечная» пандемия

Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Канберра, 23 мая. Бывший премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил мир о возможном начале вечной пандемии.

По словам эксперта, на индийском субконтиненте проживает почти четверть всего населения Земли. Он отметил, что важно стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Индии.

Кевин Радд считает, что помощь Южной Азии — это правильный поступок, ведь существует возможность остановить безудержное распространение вируса повсюду.

Он обратился к мировым правительствам с рекомендацией помочь Индии в вакцинации населения. По его мнению, только 10% местных жителей получили дозу препарата от коронавируса. Радд подчеркнул, что такая ситуация прослеживается во всех южноазиатских странах.

Ранее сообщалось, что эпидемию «черной плесени» на фоне коронавируса объявили в двух штатах Индии. Там заражение грибковой инфекцией проявляется как побочный эффект коронавируса.

Кевин Радд индия пандемия коронавирус
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