На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину

Екатеринбург, 23 мая. Мужчина решил искупаться в техническом водоеме и увяз ногами в песке.

Инцидент произошел в техническом пруду Высокогорского ГОКа, сообщили в Центре защиты населения Нижнего Тагила. Мужчина решил освежиться и заплыл подальше от берега, но из-за небольшой глубины водоема застрял ногами в вязком песке.

Спасателям пришлось экстренно эвакуировать купальщика. На берегу пловца, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передали сотрудникам правоохранительных органов.

Житель Краснодара спас тонущего в озере ребенка и его маму, сообщал ФАН. Житель Краснодара пришел на помощь маленькому мальчику и его матери, которые упали в озеро Карасун.