Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»

Москва, 23 мая. Российский сенатор Алексей Пушков высказался о выступлении певицы Манижи на Евровидении в Роттердаме.

Как отметил политик, Маниже не удалось подстроиться под «европейский вкус».

«Не вышло: лишь девятое место. Бледно, но заслуженно. Урок: не надо копий, не занимайтесь имитацией. Наше кино, побеждавшее в Каннах, было именно нашим — оттого и побеждало», — напомнил Пушков в Twitter.

Сенатор добавил, что копии всегда проигрывают.

Ранее сообщалось, что наивысшую оценку (12 баллов) России на Евровидении поставили представители Азербайджана. Выступление Манижи также понравилось Франции, Португалии и Молдавии.