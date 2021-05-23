Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme

Рим, 23 мая. Итальянский производитель Automobili Estrema представил свой первый полностью электрический гиперкар Lightning Xtreme.

Автомобиль получит четыре мотора, а его совокупная мощность будет достигать 2040 лошадиных сил. К концу 2023 года компания запустит ограниченное производство — всего соберут 61 экземпляр.

Транспортное средство сможет за 10 секунд набрать скорость до 320 км/час. На одном заряде аккумуляторной батареи автовладелец сумеет преодолеть до 480 км.

В Estrema будет применяться новый тип аккумуляторов, который разрабатывает бельгийская компания Avesta Battery and Energy Engineering. АКБ представляет собой современную гибридную конструкцию, отлично сочетающуюся с твердотельной технологией с эффективными ультраконденсаторами.

Наиболее популярным легковым авто в Китае стала электрическая модель Hongguang Mini EV от компании Wuling. По итогам апреля в стране было реализовано свыше 29 тысяч таких машин.