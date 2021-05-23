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23 мая 09:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:51
Экономика
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09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
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Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme

Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
pxhere.com

Рим, 23 мая. Итальянский производитель Automobili Estrema представил свой первый полностью электрический гиперкар Lightning Xtreme.

Автомобиль получит четыре мотора, а его совокупная мощность будет достигать 2040 лошадиных сил. К концу 2023 года компания запустит ограниченное производство — всего соберут 61 экземпляр.

Транспортное средство сможет за 10 секунд набрать скорость до 320 км/час. На одном заряде аккумуляторной батареи автовладелец сумеет преодолеть до 480 км.

В Estrema будет применяться новый тип аккумуляторов, который разрабатывает бельгийская компания Avesta Battery and Energy Engineering. АКБ представляет собой современную гибридную конструкцию, отлично сочетающуюся с твердотельной технологией с эффективными ультраконденсаторами.

Наиболее популярным легковым авто в Китае стала электрическая модель Hongguang Mini EV от компании Wuling. По итогам апреля в стране было реализовано свыше 29 тысяч таких машин.

автомобили электрокар Automobili Estrema Lightning Xtreme
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