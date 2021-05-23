Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери

Москва, 23 мая. Единственная певица, победившая сразу в двух сезонах «Фабрики звезд», 34-летняя Виктория Дайнеко поправила пользователей Сети, окрестивших ее пятилетнюю дочь чужим именем.

Дайнеко предпочитает не афишировать свою дочь, старательно избегая любых упоминаний о наследнице. Тем сильнее эта тема будоражит пользователей Сети, твердо убежденных, что наследницу артистки зовут Лидией.

Как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. На слухи публично отреагировала сама Дайнеко. Певица уточнила, что Лидия — красивое имя, однако девочку зовут иначе.

«Сначала я хотела назвать дочь Софией, но у нее уже есть сестра с таким именем. Решила, что две Софии Клейман — чересчур», — рассказала звезда в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

Певица отметила, что правда вскроется, когда ее дочь пойдет в школу, однако это обстоятельство ее не тревожит. Дочь знаменитости не против внимания к своей персоне — девочка любит находиться в обществе и посещать вечеринки, поэтому Дайнеко ждет, когда наследница сможет заявить о себе.

Отцом малышки является музыкант Дмитрий Клейман из группы DrumCast. Как призналась певица, бывшие супруги пытаются найти общий язык, но по ряду обстоятельств постоянно блокируют друг друга в соцсетях.