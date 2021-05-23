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23 мая 09:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
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Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
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09:40
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Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
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Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери

Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
instagram.com  /  @victoriadaineko

Москва, 23 мая. Единственная певица, победившая сразу в двух сезонах «Фабрики звезд», 34-летняя Виктория Дайнеко поправила пользователей Сети, окрестивших ее пятилетнюю дочь чужим именем.

Дайнеко предпочитает не афишировать свою дочь, старательно избегая любых упоминаний о наследнице. Тем сильнее эта тема будоражит пользователей Сети, твердо убежденных, что наследницу артистки зовут Лидией.

Как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. На слухи публично отреагировала сама Дайнеко. Певица уточнила, что Лидия — красивое имя, однако девочку зовут иначе.

«Сначала я хотела назвать дочь Софией, но у нее уже есть сестра с таким именем. Решила, что две Софии Клейман — чересчур», — рассказала звезда в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

Певица отметила, что правда вскроется, когда ее дочь пойдет в школу, однако это обстоятельство ее не тревожит. Дочь знаменитости не против внимания к своей персоне — девочка любит находиться в обществе и посещать вечеринки, поэтому Дайнеко ждет, когда наследница сможет заявить о себе.

Отцом малышки является музыкант Дмитрий Клейман из группы DrumCast. Как призналась певица, бывшие супруги пытаются найти общий язык, но по ряду обстоятельств постоянно блокируют друг друга в соцсетях.

дочь дайнеко певица
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