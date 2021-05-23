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23 мая 09:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
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Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
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Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
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Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам

Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Нью-Йорк, 23 мая. Основатель и глава компаний Tesla и Space X Илон Маск отдает предпочтение криптовалюте, а не бумажным деньгам. Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter.

Маску одним из подписчиков был задан вопрос, что он думает о людях, которые злятся на него из-за криптовалют. В ответ бизнесмен отметил, что «настоящая битва» разворачивается между реальными деньгами и цифровыми. По словам миллиардера, он поддерживает последние. После этих слов стоимость биткоина несколько выросла. Актив торговался на криптобиржах в районе 38,7 тысячи долларов.

Илон Маск неоднократно поддерживал криптовалюты. Его заявления не раз приводили к резким скачкам курсов на криптобиржах. В частности, бизнесмен несколько раз высказывался об альткоине Dogecoin, что вызвало его рост на сотни процентов.

Тем не менее рекордное падение биткоина началось с заявления Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту. Глава компании отмечал, что производство биткоина наносит большой урон экологии. Аналитики оценили, как стоимость биткоина может измениться в ближайшем будущем.

маск биткоин криптовалюты
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