Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам

Нью-Йорк, 23 мая. Основатель и глава компаний Tesla и Space X Илон Маск отдает предпочтение криптовалюте, а не бумажным деньгам. Об этом американский бизнесмен написал в своем Twitter.

Маску одним из подписчиков был задан вопрос, что он думает о людях, которые злятся на него из-за криптовалют. В ответ бизнесмен отметил, что «настоящая битва» разворачивается между реальными деньгами и цифровыми. По словам миллиардера, он поддерживает последние. После этих слов стоимость биткоина несколько выросла. Актив торговался на криптобиржах в районе 38,7 тысячи долларов.

Илон Маск неоднократно поддерживал криптовалюты. Его заявления не раз приводили к резким скачкам курсов на криптобиржах. В частности, бизнесмен несколько раз высказывался об альткоине Dogecoin, что вызвало его рост на сотни процентов.

Тем не менее рекордное падение биткоина началось с заявления Илона Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту. Глава компании отмечал, что производство биткоина наносит большой урон экологии. Аналитики оценили, как стоимость биткоина может измениться в ближайшем будущем.