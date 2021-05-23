Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России

Брюссель, 23 мая. Лидеры стран Евросоюза обсудят на предстоящем саммите новые антироссийские санкции, отметила замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

По ее мнению, во время саммита, который пройдет 24-25 мая в Брюсселе, возможно обсуждение экономических санкций против России. Наиболее твердую позицию в отношении Москвы могут продемонстрировать Чехия, Польша и Латвия, сказала представитель ЕС.

Юрова предположила, что страны Евросоюза затронут вопрос касательно того, как избежать конфронтации с Россией. Однако европейские лидеры вновь сделают акцент на требованиях Брюсселя в отношении РФ: уважение к человеческим правам, выполнение минских договоренностей и завершение гибридных и кибернетических войн, отметила она.

Ранее глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг подтвердил заинтересованность Брюсселя в диалоге с Москвой.