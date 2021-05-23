В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев

Пекин, 23 мая. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу вызвало бурю негодования в американском военном сообществе, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Недавно стало известно об учениях США и НАТО в Европе. Военные эксперты пришли к выводу, что такие действия являются провокационными маневрами против РФ, поскольку тренировки осуществляются недалеко от российских границ. На фоне таких действий Альянса Сергей Шойгу сделал довольно любопытное заявление, передает «ПолитРоссия».

Российский министр обороны напомнил, что ядерное оружие РФ не имеет равных. Эти слова Шойгу привели в ярость американцев, констатировали аналитики Sohu.

При этом в Китае отметили, что такое заявление является абсолютной правдой, поскольку российская армия вооружена самыми передовыми системами стратегического назначения, не имеющими аналогов в мире. Именно поэтому слова Шойгу так разозли экспертов из США, которые просто не хотят признавать свое отставание от России, резюмировали китайские обозреватели.

Ранее авторы Sohu рассказали, какой мощный козырь в вооружении Российской Федерации повергает Вашингтон в ужас.

Также недавно издание «Царьград» сообщило, как пилоту истребителя Су-27 удалось проучить моряков ВМС США за дерзкую выходку.