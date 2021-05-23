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23 мая 09:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
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В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев

Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
Федеральное агентство новостей

Пекин, 23 мая. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу вызвало бурю негодования в американском военном сообществе, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

Недавно стало известно об учениях США и НАТО в Европе. Военные эксперты пришли к выводу, что такие действия являются провокационными маневрами против РФ, поскольку тренировки осуществляются недалеко от российских границ. На фоне таких действий Альянса Сергей Шойгу сделал довольно любопытное заявление, передает «ПолитРоссия».

Российский министр обороны напомнил, что ядерное оружие РФ не имеет равных. Эти слова Шойгу привели в ярость американцев, констатировали аналитики Sohu.

При этом в Китае отметили, что такое заявление является абсолютной правдой, поскольку российская армия вооружена самыми передовыми системами стратегического назначения, не имеющими аналогов в мире. Именно поэтому слова Шойгу так разозли экспертов из США, которые просто не хотят признавать свое отставание от России, резюмировали китайские обозреватели.

Ранее авторы Sohu рассказали, какой мощный козырь в вооружении Российской Федерации повергает Вашингтон в ужас.

Также недавно издание «Царьград» сообщило, как пилоту истребителя Су-27 удалось проучить моряков ВМС США за дерзкую выходку.

сша шойгу китай ядерное оружие
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