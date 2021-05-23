Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США

Москва, 23 мая. Новыми санкциями против «Северного потока — 2» США пытаются усложнить российско-европейский газовый проект, но он в любом случае будет завершен.

Такое заявление сделал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. По его мнению, даже американскому Госдепу известно, что ограничительными мерами «уничтожить «СП-2» не получится».

«Русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ», — сказал РИА Новости Железняк.

Он добавил, что США вмешиваются во внутренние дела Европы, лишают ее доступа к недорогому и качественному российскому газу. Кроме того, «несмотря на существенные сдвиги в сроках завершения проекта», он все равно будет достроен.

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что новые санкции Вашингтона являются компенсацией проигрыша в споре с компаниями из Германии.