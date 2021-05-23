Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus

Лондон, 23 мая. Тюнинговая компания из Великобритании анонсировала свой новый проект после возрождения бренда.

Radford — фирма, которая была основана в первой половине XX века. Она специализировалась на модернизации машин. Недавно компания была возрождена, и после этого руководство ателье поделилось своими планами по продвижению торговой марки. Об этом пишет 32CARS.RU.

Новый проект от компании называется Radford Project 62. Тюнинг-салон намеревается обновить ретро автомобиль Lotus Type 62. Согласно опубликованной информации, производство спорткара будет ограничено, всего Radford соберет 62 модели.

Предполагается, что машина будет двухместной, мотор спорткара расположится посередине конструкции автомобиля, а сама модель будет приносить водителю удовольствие от вождения. Данных о новинке немного, но автоэксперты считают, что инженеры компании пойдут по традиционному пути и будут использовать ДВС вместо электрического силового агрегата. При этом оригинальный производитель Lotus недавно объявил о сборке последнего авто на движке внутреннего сгорания.