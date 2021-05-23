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23 мая 09:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
Все новости

Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus

Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
pixabay.com

Лондон, 23 мая. Тюнинговая компания из Великобритании анонсировала свой новый проект после возрождения бренда.

Radford — фирма, которая была основана в первой половине XX века. Она специализировалась на модернизации машин. Недавно компания была возрождена, и после этого руководство ателье поделилось своими планами по продвижению торговой марки. Об этом пишет 32CARS.RU.

Новый проект от компании называется Radford Project 62. Тюнинг-салон намеревается обновить ретро автомобиль Lotus Type 62. Согласно опубликованной информации, производство спорткара будет ограничено, всего Radford соберет 62 модели.

Предполагается, что машина будет двухместной, мотор спорткара расположится посередине конструкции автомобиля, а сама модель будет приносить водителю удовольствие от вождения. Данных о новинке немного, но автоэксперты считают, что инженеры компании пойдут по традиционному пути и будут использовать ДВС вместо электрического силового агрегата. При этом оригинальный производитель Lotus недавно объявил о сборке последнего авто на движке внутреннего сгорания.

спорткар lotus Redford
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