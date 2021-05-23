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новостей
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
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Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией

Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
pixabay.com

Варшава, 23 мая. Польше пора начать выстраивать диалог с Россией. Об этом заявил польский специалист по внешней политике России Станислав Белень.

Пока Польша остается заложницей «старого мышления», именно оно мешает двигаться вперед, так как основывается на старых обидах. Руководство страны должно выстраивать диалог с Россией, так как отношения с Москвой определяют восточную политику Польши, говорит Белень.

«Основное препятствие, мешающее развернуться друг к другу, это этноцентризм. Он базируется на польских комплексах, выливающихся в предъявление различных требований за реальные или вымышленные травмы», — рассказал политолог.

По словам Беленя, каждый народ самостоятельно формирует собственное историческое самосознание, основываясь на своем подходе к истории. Польше важно понять расхождение в аргументах и воздержаться от их оценки со своей точки зрения, говорит эксперт.

«Польская сторона в последние годы приложила много усилий к тому, чтобы создать в отношениях с Россией огромный культурный диссонанс. Это парадоксальное явление, ведь культуры наших народов испытывали притяжение друг к другу, накоплен огромный опыт их переплетения, выгодного сотрудничества», — напомнил Станислав Белень.

Польским политикам, которые примут правильное решение изменить прежний подход и подружиться с Россией, придется проявить немалую отвагу, заключил эксперт.

Польская государственная газовая компания PGNiG ранее опровергла информацию о переговорах, которые ведутся с корпорацией «Газпром» по поводу новых поставок газа.

польша варшава станислав белень
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