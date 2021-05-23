Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией

Варшава, 23 мая. Польше пора начать выстраивать диалог с Россией. Об этом заявил польский специалист по внешней политике России Станислав Белень.

Пока Польша остается заложницей «старого мышления», именно оно мешает двигаться вперед, так как основывается на старых обидах. Руководство страны должно выстраивать диалог с Россией, так как отношения с Москвой определяют восточную политику Польши, говорит Белень.

«Основное препятствие, мешающее развернуться друг к другу, это этноцентризм. Он базируется на польских комплексах, выливающихся в предъявление различных требований за реальные или вымышленные травмы», — рассказал политолог.

По словам Беленя, каждый народ самостоятельно формирует собственное историческое самосознание, основываясь на своем подходе к истории. Польше важно понять расхождение в аргументах и воздержаться от их оценки со своей точки зрения, говорит эксперт.

«Польская сторона в последние годы приложила много усилий к тому, чтобы создать в отношениях с Россией огромный культурный диссонанс. Это парадоксальное явление, ведь культуры наших народов испытывали притяжение друг к другу, накоплен огромный опыт их переплетения, выгодного сотрудничества», — напомнил Станислав Белень.

Польским политикам, которые примут правильное решение изменить прежний подход и подружиться с Россией, придется проявить немалую отвагу, заключил эксперт.

Польская государственная газовая компания PGNiG ранее опровергла информацию о переговорах, которые ведутся с корпорацией «Газпром» по поводу новых поставок газа.