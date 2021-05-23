Почти 70% россиян придерживаются ЗОЖ

Москва, 23 мая. Почти 70% российских граждан считают, что придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Всего приверженцами ЗОЖ себя считают 68% граждан РФ, говорится в отчете специалистов. Как передает телеканал RT, около 18% однозначно уверены в этом, а 50% респондентов склоняются к такой оценке.

Каждый третий россиянин (32%) убежден, что ЗОЖ — это не про него. 5% заявили об этом без сомнений. Еще 27% респондентов сообщили, что их образ жизни скорее нездоровый, чем наоборот.

Порядка 80% россиян пережили стресс в 2020 году, более половины опрошенных до сих пор испытывают нервное напряжение. Как сообщалось ранее, об этом говорится в результатах опроса холдинга «Ромир».