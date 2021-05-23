Москва, 23 мая. Тренировка по ведению огня на тренажере «Артерра-ВТ-3D» состоялась в Московской области с командирами РСЗО Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Российские военнослужащие в рамках занятий тренировали развертывание батарей в боевом порядке, наведение систем с использованием вычислительных комплексов и вручную. Командиры должны были навести батареи РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и ликвидировать оборонительные позиции условного противника на тренажерах в Московской области. После того, как бойцы успешно справились с поставленными задачами, они приступили в практической части маневров на полигоне Головеньки с применением настоящей боевой техники.

По информации пресс-службы Западного военного округа, в тренировках приняли участие больше сотни военнослужащих с привлечением свыше 30 единиц вооружения. Соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) ранее перевели военную технику на летний режим эксплуатации.

При этом на Западе регулярно проводятся собственные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии возможного конфликта с Россией — так, например, «постыдные ролевые игры», как окрестили их журналисты «Царьграда», прошли в Европе с привлечением США.