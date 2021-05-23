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23 мая 09:53
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новостей
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
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Командиры батарей РСЗО провели учения со стрельбой на тренажерах в Московской области

Армия
Командиры батарей РСЗО провели учения со стрельбой на тренажерах в Московской области
wikipedia.org  /  The U.S. Army / CC BY 2.0

Москва, 23 мая. Тренировка по ведению огня на тренажере «Артерра-ВТ-3D» состоялась в Московской области с командирами РСЗО Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Российские военнослужащие в рамках занятий тренировали развертывание батарей в боевом порядке, наведение систем с использованием вычислительных комплексов и вручную. Командиры должны были навести батареи РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и ликвидировать оборонительные позиции условного противника на тренажерах в Московской области. После того, как бойцы успешно справились с поставленными задачами, они приступили в практической части маневров на полигоне Головеньки с применением настоящей боевой техники.

По информации пресс-службы Западного военного округа, в тренировках приняли участие больше сотни военнослужащих с привлечением свыше 30 единиц вооружения. Соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) ранее перевели военную технику на летний режим эксплуатации.

При этом на Западе регулярно проводятся собственные учения, в ходе которых отрабатываются сценарии возможного конфликта с Россией — так, например, «постыдные ролевые игры», как окрестили их журналисты «Царьграда», прошли в Европе с привлечением США.

сша рсзо европа
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Все новости / Армия / Командиры батарей РСЗО провели учения со стрельбой на тренажерах в Московской области
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