Объем реализации автомобилей с пробегом вырос в России

Москва, 23 мая. Продажи подержанных автомобилей на российском рынке увеличились более чем вдвое за последний месяц, по сравнению с показателями годичной давности.

На отечественном рынке реализовано 497,672 тысячи транспортных средств в апреле текущего года. На долю российского автопрома пришлось 30%. Согласно данным экспертов, продажи подержанных автомобилей составили 1,6111 млн экземпляров за первые четыре месяца 2021 года, что на четверть больше результатов, полученных в прошлом году.

Лидирующая позиция досталась бренду Lada. В первой тройке оказались машины производителей Toyota и Kia. Аналитики отмечают, что российские покупатели не боятся приобретать подержанные автомобили, однако серьезнее относятся к выбору транспорта.

Официальные дилеры ранее предупредили, что лучше поручить мытье мотора профессионалу, а в случае самостоятельной мойки — соблюдать несколько правил.