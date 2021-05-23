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23 мая 09:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
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Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
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Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
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Названы продукты, которые помогут справиться с усталостью

Общество
Названы продукты, которые помогут справиться с усталостью
pixabay.com  /  matthiasboeckel

Москва, 23 мая. Люди часто сталкиваются с проблемой усталости. Специалист по питанию и диетологии из Турции Айше Сена Бинез рассказала, какие продукты помогут с этим справиться.

В первую очередь стоит обратить внимание на клубнику. Эта ягода может снимать весеннюю усталость за счет большого количества воды, клетчатки, витамина C и антиоксидантов в составе. Предотвратить возникновение усталости прекрасно помогает сезонная зелень, например, салат-латук или руккола.

Чеснок и морковь не только снимают стресс и усталость, но еще и укрепляют иммунитет. Овес в рационе человека тоже может быть крайне полезен: этот продукт регулирует глюкозу и снабжает организм нужной энергией. Справиться с утомлением также можно благодаря зеленому чаю и кефиру.

Диетолог Дуэйн Меллор ранее объяснил, почему не стоит исключать из своего рациона картофель. Этот овощ богат разными полезными веществами, например, витамином C и B6.

продукты усталость диетолог
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