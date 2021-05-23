Названы продукты, которые помогут справиться с усталостью

Москва, 23 мая. Люди часто сталкиваются с проблемой усталости. Специалист по питанию и диетологии из Турции Айше Сена Бинез рассказала, какие продукты помогут с этим справиться.

В первую очередь стоит обратить внимание на клубнику. Эта ягода может снимать весеннюю усталость за счет большого количества воды, клетчатки, витамина C и антиоксидантов в составе. Предотвратить возникновение усталости прекрасно помогает сезонная зелень, например, салат-латук или руккола.

Чеснок и морковь не только снимают стресс и усталость, но еще и укрепляют иммунитет. Овес в рационе человека тоже может быть крайне полезен: этот продукт регулирует глюкозу и снабжает организм нужной энергией. Справиться с утомлением также можно благодаря зеленому чаю и кефиру.

Диетолог Дуэйн Меллор ранее объяснил, почему не стоит исключать из своего рациона картофель. Этот овощ богат разными полезными веществами, например, витамином C и B6.