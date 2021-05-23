Большинству зараженных «черной плесенью» индийцев удалили глаза

Нью-Дели, 23 мая. Тысячи людей в Индии остались без глаз из-за заражения «черной плесенью» на фоне коронавирусной инфекции. Врачи вынуждены были удалять глаза для спасения жизней.

Процедуре удаления зрительного органа подверглись примерно 60% индийцев, которые заразились «черной плесенью». Так, один пациент выписался из стационара, где проводили лечение от коронавируса. После этого у него возникла головная боль и опух правый глаз.

Врачи диагностировали мукормикоз и заявили, что единственный способ лечения — операция по удалению пазух и правого глаза. В противном случае инфекция может попасть в мозг, и жизнь человека будет не спасти. На первичной стадии симптомами болезни являются насморк, онемение щек, головная боль и опухание глаз.

До этого в Роспотребнадзоре объяснили, чем опасна «черная плесень», которая распространяется в Юго-Восточной Азии. Это происходит из-за природно-географических факторов.