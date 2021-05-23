Дмитриадовский ад: хронология таганрогской трагедии

Ростов-на-Дону, 23 мая. В минувшую пятницу социальные сети Донского края взорвались от тревожных известий. На очистных сооружениях под Таганрогом случилось ЧП федерального масштаба, есть жертвы. Количество пострадавших уточнить было невозможно, поэтому корреспондент ФАН выехал на место событий.

Первые часы

Первые сообщения в социальных сетях стали появляться 21 мая около 11:00. Пресс-служба таганрогского водоканала всячески отказывалась от комментариев и отправляла к специалистам городской администрации.

В пути выяснилось, что на место уже прибыли бригады спасателей, врачей, полиция, прокуратура и следственный комитет. Губернатор Ростовской области Василий Голубев прервал свое совещание и срочно отправился на место трагедии, — об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Также к месту трагедии потянулись региональные министры ЖКХ и здравоохранения.

Трагедия произошла на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Дороги к очистным сооружениям были перекрыты сотрудниками ДПС, и так как журналисты не имеют спецпропусков, их отправляли пешком по грунтовой дороге.

От стихийно возникших пропускных пунктов до самих очистных расстояние небольшое, примерно 1,5 километра. Однако некоторым коллегам оно давалось с трудом, так как приходилось тащить на себе все оборудование, включая камеру, свет, микрофоны и штативы.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Пока мы шли к очистным сооружениям, навстречу проехала целая вереница автомобилей, среди которых были скорые, машины МЧС и катафалк. В том, что без жертв не обошлось, уже не было сомнений, тем более в новостных лентах стали появляться цифры, свидетельствующие о наличии погибших.

На полпути мы ощутили резкий неприятный запах. Несмотря на сильный ветер, который, по идее, должен был разгонять воздух, дышать было трудно и неприятно.

Очистные сооружения

Перед въездом на территорию очистных сооружений МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога стояло много машин. Практически все из них принадлежали различным ведомствам. Комментарии никто не давал, на территорию объекта не пускали, поясняя, что идут следственные мероприятия.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Около 15:00 в следственном комитете сообщили, что при проведении работ на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области, в результате отравления пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога.

«В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается. По данному факту органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На место происшествия выехали следователи, криминалисты следственного управления. Для координации их работы также на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления С. Ю. Ковалев и заместитель руководителя М. А. Шищенко», — отметили в ведомстве.

Через некоторое время удалось узнать и точное число погибших. Заместитель начальника 6-го пожарно-спасательного отряда Александр Рыбалко обрисовал ситуацию так: погибло 10 человек, 5 доставлено в БСМП №5 города Таганрога в тяжелом состоянии.

О том, что именно привело к трагедии, говорили предположительно — выброс метана. По словам очевидцев, бригада рабочих должна была устранить неисправность сточного бассейна, им предстояло отодвинуть заклинившую задвижку и произвести ремонт.

Около ворот мы увидели двух парней, оказалось, что они хотят получить информацию о трагедии, так как женщина, мать одному и теща другому, находится в реанимации. Просидев в больнице более трех часов, ребятам не сказали ничего и посоветовали обратиться на место работы родственницы, чтобы выяснить, что же случилось.

Сын пострадавшей, Павел Кириченко, уточнил, что о происшествии он узнал из социальных сетей, а теперь не может добиться никакой информации о том, что произошло. Единственное, что он знает, что мать в реанимации.

«Некоторых до сих пор не могут найти. Нам звонили мамины коллеги. Мама находится в пятой больнице в реанимации, больше мы ничего не знаем», — поделился Павел Кириченко.

К вечеру ситуация прояснилась. Официальное заявление на своем аккаунте Instagram сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Трагедия произошла в населенном пункте Дмитриадовка, в результате выброса метана погибло 10 человек. 8 пострадавших, пятеро из них в реанимации, двое в тяжелом состоянии, три человека после обследования уже отпущены домой. За ними будет вестись наблюдение. Мы обеспечим их всем необходимым, медикаментами и другими вещами необходимыми для лечения. Уже сегодня я подпишу документ об объявлении в Ростовской области траура. Эти люди находились при исполнении своих служебных обязанностей, сейчас проводятся дополнительные работы, которые не были завершены. Проблем с обеспечением водой Таганрога нет. В течение 10–12 часов работы будут закончены. Мы, конечно, окажем всяческую помощь семьям погибших и пострадавших. Из областного бюджета выделим по миллиону рублей семьям погибшим, по 400 тысяч тем, кто в тяжелом состоянии, и если это легкая степень, по 200 тысяч. С понедельника мы выделим эти деньги. Мне бы также хотелось выразить слова глубокого соболезнования всем семьям погибших. Мы сделаем все, чтобы те, кто оказался на больничной койке, получили всю необходимую медицинскую помощь. И, конечно, окажем семьям погибших помощь в организации похорон», — сообщил губернатор.

Когда у ворот очистных сооружений разъехались автомобили представителей силовых ведомств, стало ясно, что никакой дополнительной информации мы здесь не получим. Поэтому мы отправились в БСМП Таганрога, чтобы встретиться с потерпевшими и выяснить все причины трагедии.

Однако встретили нас в больнице далеко не с распростертыми объятиями. После долгих разговоров и хождения по дверям и кабинетам, здравого комментария ни от кого так и не удалось добиться. Дежурный врач, который вышел после нашего долгого ожидания в приемник, пояснил, что снимать нельзя, а по всей информации, которая нас интересует, нам следует обратиться в пресс-службу администрации Ростовской области.

Из разговоров с местными жителями, кто в курсе всех слухов, полную картину произошедшего воссоздать так не удалось. Одни говорили, что в этот день работало две бригады, а каким именно образом они все оказались в одном месте, неизвестно. По словам других, начальник станции Раиса Гаврилова, которая тоже погибла, была строгим руководителем, и если не выполнить ее требования, можно просто лишиться премии. Третьи утверждали, что люди просто полезли друг друга спасать без противогазов и погибли. Вопросов, безусловно, много, но факт гибели людей остается фактом, и эти жизни уже не вернуть.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Последствия

Около 17:00 вечера стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Также появилась информация о допросе следователями директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева и других сотрудников организации.

Вечером, 21 мая, появилась информация о еще одной смерти. В реанимации, не приходя в сознание, скончалась Ирина Кириченко, мать того самого Павла, которого мы встретили около очистных. Тем самым уже 21 мая число жертв трагедии возросло до 11.

Ночью скончался еще один сотрудник таганрогского водоканала, увеличив количество жертв до 12.

22 мая в Ростовской области объявили днем траура, и многие из выпускников, чей последний звонок должен был прозвучать в минувшую субботу, был перенесен на воскресенье.

Полный список погибших: Олег Надолинский, Андрей Надолинский, Татьяна Чекунова, Игорь Абраменко, Сергей Телов, Григорий Карпенко, Раиса Гаврилова, Александр Мехов, Ирина Горбань, Роман Худобин, Ирина Кириченко, Владимир Пругло.