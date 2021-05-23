Жительница Воронежа рассказала, как обнаружила расчлененное тело женщины в парке

Воронеж, 23 мая. Расчлененное тело женщины обнаружили в подъезде в спортивной сумке. Однако местные жители набрели на останки и в другом месте — в городском парке в микрорайоне Дубрава.

По словам жительницы Воронежа, она вышла с собакой на поляну и обратила внимание на странное поведение пса, тот заинтересовался чем-то в кустах. Сначала женщина подумала, что наткнулась на остатки свиного мяса. Позднее она вернулась в парк, чтобы прибраться, но когда начала складывать все в пакет, нашла другие части трупа и вызвала полицию.

Убитой оказалась 53-летняя женщина, сообщал сайт 360tv.ru. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым по этому делу проходит 61-летний воронежец, с которым проводят следственные мероприятия.