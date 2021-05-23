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23 мая 09:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
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Россиянам объяснили, как телевизор может шпионить за пользователем

Общество
Россиянам объяснили, как телевизор может шпионить за пользователем
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 23 мая. Специалисты в области кибербезопасности утверждают, что современные модели телевизоров способны угрожать информационной безопасности пользователей.

Эксперты считают, что в микрочипах иногда можно обнаружить микрофон, сетевой интерфейс или камеру. Они отмечают, что при заражении телевизора виртуальным вирусом злоумышленник может дистанционно активировать запись голоса или видео. Специалисты подчеркнули, что также возможна передача персональных данных, которые пользователь оставляет при регистрации в приложениях Smart TV.

IT-эксперты сообщили, что опасаться стоит не только гаджетов, но и излишней доверчивости пользователей. В большинстве случаев опытный хакер предпочтет сложному взлому простой обман.

Ранее сообщалось, что активность хакеров-вымогателей в России выросла вдвое за год. Рост киберпреступности отметили в России за первые четыре месяца 2021 года.

безопасность хакеры телевизор
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