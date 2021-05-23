Россиянам объяснили, как телевизор может шпионить за пользователем

Москва, 23 мая. Специалисты в области кибербезопасности утверждают, что современные модели телевизоров способны угрожать информационной безопасности пользователей.

Эксперты считают, что в микрочипах иногда можно обнаружить микрофон, сетевой интерфейс или камеру. Они отмечают, что при заражении телевизора виртуальным вирусом злоумышленник может дистанционно активировать запись голоса или видео. Специалисты подчеркнули, что также возможна передача персональных данных, которые пользователь оставляет при регистрации в приложениях Smart TV.

IT-эксперты сообщили, что опасаться стоит не только гаджетов, но и излишней доверчивости пользователей. В большинстве случаев опытный хакер предпочтет сложному взлому простой обман.

Ранее сообщалось, что активность хакеров-вымогателей в России выросла вдвое за год. Рост киберпреступности отметили в России за первые четыре месяца 2021 года.