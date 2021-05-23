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23 мая 09:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
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Россиянам рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий

Общество
Россиянам рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий
ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Вятские Увалы»

Москва, 23 мая. Получение бесплатной путевки в санаторий возможно двумя способами. Для этого гражданин должен относиться к одной из льготных категорий или обладать медицинскими показаниями.

Жители России имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий, однако для этого нужны определенные условия. В беседе с изданием «Российская газета» юрист Иван Соловьев назвал основные из них.

По словам специалиста, путевку можно получить по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Для этого необходимо посетить участкового терапевта. Врач даст гражданину направление на врачебную комиссию. Соловьев отметил, что показаний к лечению в санаторных условиях достаточно много.

«Надо сказать, что перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения», — уточнил он.

Комиссия принимает решение о направлении в санаторий в течение 20 дней после сдачи всех необходимых анализов. Также путевку могут получить граждане, относящиеся к льготной категории: дети-инвалиды, дети с психическими или неврологическими отклонениями, дети до восьми лет, проходящие реабилитацию после операции, ликвидаторы техногенных катастроф.

Ранее сообщалось, что некоторым семьям с детьми и льготникам введут новые пособия. С приходом лета изменится порядок назначения повышенной пенсии северянам.

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