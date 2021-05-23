Россиянам рассказали, как получить бесплатную путевку в санаторий

Москва, 23 мая. Получение бесплатной путевки в санаторий возможно двумя способами. Для этого гражданин должен относиться к одной из льготных категорий или обладать медицинскими показаниями.

Жители России имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий, однако для этого нужны определенные условия. В беседе с изданием «Российская газета» юрист Иван Соловьев назвал основные из них.

По словам специалиста, путевку можно получить по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Для этого необходимо посетить участкового терапевта. Врач даст гражданину направление на врачебную комиссию. Соловьев отметил, что показаний к лечению в санаторных условиях достаточно много.

«Надо сказать, что перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения», — уточнил он.

Комиссия принимает решение о направлении в санаторий в течение 20 дней после сдачи всех необходимых анализов. Также путевку могут получить граждане, относящиеся к льготной категории: дети-инвалиды, дети с психическими или неврологическими отклонениями, дети до восьми лет, проходящие реабилитацию после операции, ликвидаторы техногенных катастроф.

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