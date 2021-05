Евросоюз приостановил ратификацию инвестиционного соглашения с Китаем

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о приостановке ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, налаживании диалога между Филиппинами и КНР по Южно-Китайскому морю, визите в США президента Южной Кореи и его первой встрече с Джо Байденом, столкновениях вооруженных сил Мьянмы с этническими группировками и новой тактике бывших протестующих, а также борьбе с терроризмом на Филиппинах и в Малайзии.

Южно-Китайское море

20 мая Пекин заявил, что военный корабль США USS Curtis Wilbur без разрешения вошел в его территориальные воды около Парасельских островов, нарушив суверенитет Китая. Военные КНР отчитались, что корабли и самолеты НОАК «изгнали» американцев из спорного района Южно-Китайского моря (ЮКМ).

По версии 7-го флота ВМС США его корабль «заявил о правах и свободах мореплавания», а комментарии китайских военных не соответствуют действительности.

«USS Curtis Wilbur провел эту операцию по обеспечению свободы судоходства (FONOP) в соответствии с международным правом, а затем продолжил выполнение обычных операций в международных водах», — говорится в заявлении 7-го флота.

Двумя днями ранее USS Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и Тайвань, что также вызвало резкую критику со стороны Пекина.

Американцы настаивают, что транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону и «военные США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом».

Despite Chinese warnings to US over patrols near #Taiwan, destroyer USS Curtis Wilbur transited through the #SouthChinaSea.

Furious over this, the Chinese military has criticised US for transiting warships and fighter jets through #ParacelIslands recently.https://t.co/OrmNDiu11t pic.twitter.com/OxY5Zk6FJq — Newscast Pratyaksha (@NewscastGlobal) May 21, 2021

Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил своему кабинету публично обсуждать проблему Южно-Китайского моря, где с марта продолжается противостояние с Китаем, вызванное присутствием нескольких сотен китайских рыболовных судов в исключительной экономической зоне Манилы. Пекин выводить корабли отказывается, считая, что данные районы находятся в его юрисдикции.

Дутерте рассчитывает снизить политический накал, так как ситуация заходит в тупик, а действенных рычагов против Пекина у Манилы на сегодня нет. При этом филиппинский лидер подчеркнул, что страна не отказывается от своих суверенных прав и патрулирование спорных районов ЮКМ у островов Спратли продолжится.

21 мая представители Китая и Филиппин «искренне и по-дружески обменялись мнениями об общей ситуации и конкретных проблемах в Южно-Китайском море» в рамках механизма двусторонних консультаций, созданного в 2016 году для решения подобных конфликтов.

«Обе стороны признали важность диалога для ослабления напряженности, а также понимания позиции и намерений каждой из стран», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Филиппин.

Philippine President Rodrigo Duterte has barred his cabinet from publicly discussing the South China Sea dispute.https://t.co/kwPeahS1a1 — The Diplomat (@Diplomat_APAC) May 19, 2021

Китай

20 мая Европейский парламент приостановил ратификацию инвестиционного соглашения с Китаем до тех пор, пока Пекин не снимет санкции с политиков ЕС.

Всеобъемлющее соглашение по инвестициям между ЕС и Китаем, согласованное участниками переговоров в декабре прошлого года после семи лет переговоров, было направлено на то, чтобы уравнять европейские и китайские компании, а также закрепить статус Пекина как надежного торгового партнера.

В марте Китай ввел санкции против 10 европейских политиков, а также аналитических центров и дипломатических органов в ответ на санкции Запада в отношении китайских чиновников, обвиняемых в притеснениях мусульман-уйгуров в Синьцзяне.

Растущие споры лишают компании ЕС доступа к рынку КНР и все больше усугубляют китайско-европейские отношения, что играет на руку, прежде всего, Соединенным Штатам, которые рассчитывают собрать максимально широкую коалицию для сдерживания Пекина.

EU parliament ‘freezes’ China trade deal over sanctions https://t.co/vuqS3J3TkZ — The Guardian (@guardian) May 20, 2021

Малайзия

17 мая недалеко от города Бофорт в восточном штате Сабах полиция Малайзии уничтожила пятерых членов филиппинской террористической группировки «Абу Сайяф», аффилированной с «Исламским государством»1 (обе организации запрещены в России).

Преступники были опознаны как заместитель командира Мабар Бинда, Абхирхам Самсула (известный как Самсед), Джурахдам Бинда (он же Джура или Абу Джар) и Алсимар Сукарно из города Холо на юге Филиппин. Личность еще одного боевика установить не удалось. Полиция считает, что они смогли скрыться во время предыдущего рейда 8 мая, когда были задержаны 37 человек, в том числе восемь членов группировки, восемь женщин и 21 ребенок.

Малайзийский штат Сабах, который исторически входил в состав южнофилиппинского султаната Сулу, используется террористами «Абу Сайяф» в качестве транзитного пункта между Индонезией, Малайзией и Филиппинами, а также безопасной базы, где они пополняют запасы, отдыхают и проводят вербовку среди мусульманских беженцев из Филиппин.

#Malaysia: 5 alleged Abu Sayyaf Group/ IS East Asia Province (#ASG/#ISEAP) militants killed by the Malaysian Police in #Sabah, #Borneo.

Only two .45 ACP M1911 pattern pistols and several machetes were captured. Militants were possibly symphatizers or a low-tier cell. pic.twitter.com/9qTPWkMCQk — War Noir (@war_noir) May 18, 2021

Мьянма

20 мая стало известно, что военные отменили введенный в 2014 году предельный возраст пребывания на должности для главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы и его заместителя. Это значит, что возглавляющий сейчас страну старший генерал Мин Аун Хлайн, которому в июле исполнится 65 лет, сможет и дальше оставаться главкомом ВС.

На следующий день реформированный новыми властями Союзный избирком заявил, что партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» будет лишена регистрации, а ее руководству предъявят обвинения в госизмене за организацию фальсификаций на парламентских выборах в ноябре 2020 года.

Таким образом, военные окончательно закрепляют за собой власть в Мьянме, и ситуация возвращается к состоянию до 2011 года, когда гражданские представители были фактически исключены из политического процесса.

News from #Myanmar | The Irrawaddy reports that the age limit of 65 years for the posts of commander-in-chief and deputy commander-in-chief have been lifted, paving the way for incumbent military chief Min Aung Hlaing to remain in his position. https://t.co/iZAom1ohkE — CSIS Southeast Asia (@SoutheastAsiaDC) May 20, 2021

17 мая Великобритания и Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против режима Мьянмы.

США расширили уже существующий санкционный список, включив в него 13 высших руководителей, в том числе членов Государственного административного совета, главу избирательной комиссии, председателя центрального банка. По мнению американцев, все они причастны к «жестокому подавлению демократического движения в стране и несут ответственность за продолжающееся насилие и нападения на людей». Под новые санкции также попали некоторые ближайшие родственники мьянманских чиновников.

Британцы, в свою очередь, ввели ограничения против мьянманской государственной компании по производству драгоценных камней Myanmar Gems Enterprise, что должно лишить военных важного источника финансирования.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал другие страны ввести оружейное эмбарго и прекратить любые торговые отношения с военными организациями Мьянмы.

Назначенное на 18 мая заседание Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения необязательной резолюции о прекращении поставок оружия в Мьянму, было отложено на неопределенный срок, поскольку документ не получил поддержки большинства участников. Против подобной инициативы выступили прежде всего члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а единственной азиатской страной, одобрившей текст, стала Южная Корея.

US Slaps Sanctions on More Myanmar Junta Members, Ruling Bodyhttps://t.co/ZsKfpzXzSF#WhatsHappeningInMyanmar

Help The Irrawaddy Report the Truth from Myanmarhttps://t.co/PaJUd0gH3P — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) May 18, 2021

Мьянманские протестующие отходят от практики проведения относительно масштабных мирных акций на улицах городов, так как их поддержка среди основной массы населения падает. Вместо этого они стали прибегать к радикальным насильственным действиям и все чаще именуют себя «гражданскими ополченцами» или «Народными силами обороны» (PDF).

15 мая военные власти заявили, что в результате последних террористических атак было убито в общей сложности 63 человека. Среди наиболее распространенных акций — закладка самодельных взрывных устройств (СВУ) в общественных местах, поджоги административных офисов и убийства местных чиновников.

Взрывы отмечены в различных городах штатов Шан, Мон и Чин, а также в нескольких округах. 16 мая в здании управления образования района Дайк-У в округе Пегу (Баго) взорвалась бомба. В тот же день еще одно СВУ взорвалось в здании администратора района Могок в округе Мандалай. А 18 мая взрывное устройство сработало в Загайне, когда город посещал старший генерал Мин Аун Хлайн.

20 мая на перекрестке в центре Таунджи, столице штата Шан, взорвалась самодельная бомба. В результате один полицейский погиб и еще двое получили ранения.

17 мая был сожжен офис администрации квартала Тхоун Бо в Загайне. А на следующий день на дороге Могаун-Танай-Ледо в штате Качин был подожжен грузовик с продовольствием для солдат армии Мьянмы.

За последнее время по меньшей мере шесть местных чиновников, которые являются базовой опорой военных властей на уровне городских кварталов и деревень, были убиты в округах Янгон, Мандалай и Загайн, а также в штате Карен.

15 мая злоумышленники обстреляли тремя 107-мм ракетами авиабазу в Таунгу, расположенную в 95 километрах от столицы Нейпьидо. Никто так и не взял на себя ответственность за уже третье нападение. В конце апреля таким же атакам подверглись авиабазы в Магве и Мейктиле.

Myanmar's peaceful protests are morphing into a hit-and-run resistance movement against military rule https://t.co/7dfFPQdiwF — Asia Times (@asiatimesonline) May 19, 2021

16 мая в городке Куткай на севере штата Шан вновь вспыхнули столкновения между «Армией независимости Качина» (KIA) и вооруженными силами Мьянмы (Тамадо). Там же были замечены боевики «Альянса братства», куда входят ракхайнская «Армия Аракана» (АА), «Национальная освободительная армия Та-анг» (TNLA), состоящая из палаунгов, и «Армия национального демократического альянса Мьянмы» (MNDAA), представляющая этнических китайцев Коканга. Вместе с KIA они составляют другой союз вооруженных этических группировок — «Северный альянс».

17 и 18 мая в штате Шан «Армия независимости Качина» (KIA) подвергла артобстрелу в общей сложности семь грузовиков, которые якобы перевозили из Китая авиационное топливо для Тамадо. Военные Мьянмы наносят авиаудары в районе Момаук штата Качин с целью отбить форпост Ало-Бум, захваченный «Армией независимости Качина» 25 марта. Стратегическая высота позволяет группировке контролировать дорогу между Банмо и Мьичиной, столицей штата Качин.

KIA также нанесла артиллерийские удары по авиабазе Мьичины и аэропорту Банмо, вынудив военно-воздушные силы Мьянмы вылететь из Лашо (штат Шан), Мандалая и Мейктхилы, чтобы наносить удары по Момауку.

21 мая недалеко от городка Сумпрабум в штате Качин были уничтожены два грузовика, перевозившие горючее из Китая. По словам государственного СМИ Global New Light of Myanmar, череда атак привела к «нехватке топлива и высоким ценам на сырьевые товары. Тамадо пообещала усилить обеспечение безопасности в этом районе.

Nampachi Village, Kutkai Township



KIA ATTACKS MILITARY CONVOY



Yesterday around 5pm. Tanker carrying aircraft fuel destroyed.

SAC forces landed 2 planes yesterday with circa 100 soldiers



News Source: 74 Media Video: Facebook. #WhatsHappeningInMyanmar #Myanmar pic.twitter.com/Uhkzt3SKdj — Shafiur Rahman (@shafiur) May 18, 2021

21 мая в районе Демосо штата Кая вспыхнули столкновения между армией Мьянмы и «Народными силами обороны» (PDF). В этом же штате борьбу против Тамадо ведет этническая группировка «Армия Каренни», которая является вооруженным крылом «Национальной прогрессивной партии Каренни» (KNPP). Бои отмечены в районах Пхасонг и Болакхе после того, как военные попытались взять под контроль территорию KNPP.

«Армии Каренни» даже удалось сбить беспилотник вооруженных сил Мьянмы, проводивший воздушную разведку.

В городе Миндат в северо-западном штате Чин, примерно в 100 км от границы с Индией развернулись одни из самых ожесточенных боев между армейскими подразделениями и «гражданскими ополченцами», которые называют себя «Силами обороны Чинленда» (CDF).

Поводом для открытого вооруженного противостояния стал арест семи горожан, расклеивавших антиправительственные листовки. В ответ бывшие протестующие устроили серию поджогов, взрывов и убийств тех, кого они подозревали в пособничестве военным властям. При этом среди «ополченцев» были замечены около 30 хорошо обученных боевиков с автоматическим оружием.

В городе с населением 50 тысяч человек было введено военное положение, а Тамадо применила артиллерию и вертолеты для подавления боевиков. Контроль над Миндатом удалось восстановить к 16 мая.

В тот же день в столице штата Чин Хакхе шесть солдат были убиты и несколько ранены во время перестрелки с «Силами обороны Чинленда». Боевики устроили засаду на шоссе, в которую попали около 60 военнослужащих на четырех машинах.

Активизация боевых действий в штате Чин привела к тому, что более 15,4 тысяч человек были вынуждены перейти границу с Индией в поисках убежища.

At least five government troops were killed Monday night during clashes with the Chinland Defense Force (CDF) near the town of Hakha, in Myanmar’s Chin State. The CDF claims it has killed 20 soldiers in total.



Photos: @RFABurmese , @AFP , and citizen journalists pic.twitter.com/dkJH8UzJ3g — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) May 18, 2021

Филиппины

16 мая правительственные войска, патрулирующие город Сумисип в южной провинции Басилан, в ходе перестрелки уничтожили двух боевиков террористической группировки «Абу Сайяф», связанной с «Исламским государством».

В тот же день в городе Дату-Паглас провинции Магинданао на острове Минданао военные убили троих членов другой террористической организации, аффилированной с ИГ1 — группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» (BIFF) (обе организации запрещены в РФ).

Two more members of the Islamic State-linked Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) were killed in a clash with soldiers in Barangay Mao, Datu Paglas, Maguindanao before dawn on Sunday, May 16, the military reported. https://t.co/YfC4hAl0jc — Inquirer (@inquirerdotnet) May 16, 2021

Боевики принадлежали к фракции BIFF под командованием Имама Минимбанга, известного как Каги Кариалан, и принимали участие в попытке нападения на общественный рынок города Дату-Паглас на прошлой неделе.

С января 2021 года по настоящее время силам безопасности Филиппин были нейтрализованы 89 террористов BIFF, из которых 41 убиты и 48 сдались сами. Кроме того, правоохранители изъяли у них 56 единиц огнестрельного оружия.

Нападения исламистских радикалов участились в последнее время, что связано с подготовкой к выборам в Автономном регионе Бангсаморо в Мусульманском Минданао на юге Филиппин.

На прошлой неделе президент Родриго Дутерте посетил регион, чтобы активизировать усилия местных властей по обузданию радикалов. Глава государства предупредил чиновников, что он будет вынужден начать полномасштабное наступление против боевиков, если не удастся убедить их прекратить атаки, но столь резкие действия правительства могут сорвать хрупкий мир, установившийся последние годы в мятежных южных провинциях.

Two Bangsamoro Islamic Freedom Fighters and three Abu Sayyaf Group rebels were killed in separate clashes with the military on Sunday https://t.co/MYqyLBilEe — CNN Philippines (@cnnphilippines) May 16, 2021

Южная Корея

С 19 по 22 мая проходит визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Соединенные Штаты, во время которого состоялась первая личная встреча с главой США Джо Байденом, а также переговоры с вице-президентом Камалой Харрис и руководством Палаты представителей.

Мун стал вторым иностранным лидером после премьер-министра Японии Ёсихиде Суги, который посещает Белый дом, что свидетельствует о ключевом месте Азии в политике нынешней американской администрации, которая делает ставку на возобновление тесных отношений с традиционными союзниками в регионе.

Основные пункты повестки включают обсуждение вопросов денуклеаризации Корейского полуострова, для чего необходимо укрепление трехстороннего взаимодействия между Вашингтоном, Сеулом и Токио, сотрудничество в сфере производства и распространения вакцин против COVID-19, совместное создание цепочек поставок полупроводников и батарей, а также привлечение южнокорейцев к участию в «Четырехстороннем диалоге по безопасности» (Quad), куда входят США, Япония, Австралия и Индия.

Today President Biden welcomed Republic of Korea President Moon Jae-in to the White House.



Our alliance and close cooperation with the Republic of Korea will help us face some of the most pressing challenges of our times including global health, climate change, and development. pic.twitter.com/XibS56f3oi — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2021

«Наши две страны также разделяют готовность к дипломатическому взаимодействию с КНДР, чтобы предпринять прагматические шаги, которые снизят напряженность, поскольку мы продвигаемся к нашей конечной цели денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Байден.

Поездка Муна состоялась, когда администрация Байдена завершила пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи. Детали нового подхода остаются неясными, но в совместном заявлении говорится, что диалог с КНДР должен основываться на соглашении 2018 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Помимо этого, США и Южная Корея «выступают против любой деятельности, которая подрывает, дестабилизирует или угрожает основанному на правилах международному порядку» и обязуются поддерживать «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». Оба лидера также подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Эти заявления являются завуалированной критикой действий Китая в регионе и, в отличие от Токио, Сеул старался воздерживаться от подобной риторики, сохраняя хорошие отношения с Пекином.

Vice President Kamala Harris welcomed South Korean President Moon Jae-in to the US today. pic.twitter.com/M888PbE4tT — Madam Vice President Harris is GOAT! (@flywithkamala) May 21, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.