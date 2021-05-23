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23 мая 09:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
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Специалисты проверят емкости с радиоактивными отходами на «Фукусиме-1»

  /   Обновлено: 23 мая 2021 08:54
Общество
Специалисты проверят емкости с радиоактивными отходами на «Фукусиме-1»
Pr Scr Ruptly

Токио, 23 мая. Более 5 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами, расположенных на территории аварийной АЭС «Фукусима-1», проверят специалисты. Об этом в пятницу сообщат телеканал NHK.

Поводом для проведения срочной инспекции стала незначительная утечка гелеобразной массы с содержанием радиации. Эксперты не исключают, что это произошло из-за коррозии одной из емкостей.

Специалисты будут изучать контейнеры до конца июня. Кроме того, в июле к ним подключатся эксперты энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которые также отдельное проверят заполнены до начала ликвидации последствий аварии на станции. Существуют несколько емкостей, точное содержимое которых неизвестно.

Напомним, системы энергоснабжения и охлаждения АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года вышли из строя, что повлекло за собой расплавление ядерного топлива сразу в трех реакторах. В результате в атмосферу была выброшена радиация. Были заражены обширные территории, а власти приняли решение эвакуировать почти 165 тысяч жителей прилегающих районов. Сегодня на АЭС продолжаются ликвидационные работы. По оценкам экспертов, для полного демонтажа конструкций станции потребуется не менее 40 лет.

В мае текущего года стало известно о землетрясении в Японии. Как сообщал ФАН, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение стало причиной проведения проверки на АЭС «Фукусима-1».

япония фукусима радиация
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