Специалисты проверят емкости с радиоактивными отходами на «Фукусиме-1»

Токио, 23 мая. Более 5 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами, расположенных на территории аварийной АЭС «Фукусима-1», проверят специалисты. Об этом в пятницу сообщат телеканал NHK.

Поводом для проведения срочной инспекции стала незначительная утечка гелеобразной массы с содержанием радиации. Эксперты не исключают, что это произошло из-за коррозии одной из емкостей.

Специалисты будут изучать контейнеры до конца июня. Кроме того, в июле к ним подключатся эксперты энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которые также отдельное проверят заполнены до начала ликвидации последствий аварии на станции. Существуют несколько емкостей, точное содержимое которых неизвестно.

Напомним, системы энергоснабжения и охлаждения АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года вышли из строя, что повлекло за собой расплавление ядерного топлива сразу в трех реакторах. В результате в атмосферу была выброшена радиация. Были заражены обширные территории, а власти приняли решение эвакуировать почти 165 тысяч жителей прилегающих районов. Сегодня на АЭС продолжаются ликвидационные работы. По оценкам экспертов, для полного демонтажа конструкций станции потребуется не менее 40 лет.

В мае текущего года стало известно о землетрясении в Японии. Как сообщал ФАН, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 60 км под океанским дном. Землетрясение стало причиной проведения проверки на АЭС «Фукусима-1».