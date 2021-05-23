Новый терминал открыли в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове

Кемерово, 23 мая. В Кемерове открыли новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта имени Алексея Леонова, он обслужил три авиарейса из Москвы и столько же в обратном направлении.

Пассажиров до отлета поприветствовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Было много проблем, во время пандемии были сложности с доставкой материалов, но все они были решены и аэропорт сдали в рекордные сроки. Очень важно благоустройство территории: все здания, которые находятся в зоне видимости, будут приведены в порядок», — цитирует Цивилева ТАСС.

Строительство терминала площадью более 11,6 тыс. кв. м стартовало в конце мая 2020 года. Проект стоимостью около пяти миллиардов рублей профинансирован полностью за счет средств владеющей кемеровским аэропортом компании «Новапорт».

Ранее генподрядчик строительства Limak Marash сообщил, что Трехэтажный терминал площадью почти 12 тыс. кв. метров, построенный в международном аэропорту в Кемерове, начнет работать 23 мая. Терминал оборудован тремя телескопическими трапами, финишная отделка здания и благоустройство прилегающей территории завершены.