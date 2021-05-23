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23 мая 09:52
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новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
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Новый терминал открыли в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове

Общество
Новый терминал открыли в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове
wikipedia.org  /  Горбунов Юрий Викторович / GFDL 1.2+

Кемерово, 23 мая. В Кемерове открыли новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта имени Алексея Леонова, он обслужил три авиарейса из Москвы и столько же в обратном направлении.

Пассажиров до отлета поприветствовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Было много проблем, во время пандемии были сложности с доставкой материалов, но все они были решены и аэропорт сдали в рекордные сроки. Очень важно благоустройство территории: все здания, которые находятся в зоне видимости, будут приведены в порядок», — цитирует Цивилева ТАСС.

Строительство терминала площадью более 11,6 тыс. кв. м стартовало в конце мая 2020 года. Проект стоимостью около пяти миллиардов рублей профинансирован полностью за счет средств владеющей кемеровским аэропортом компании «Новапорт».

Ранее генподрядчик строительства Limak Marash сообщил, что Трехэтажный терминал площадью почти 12 тыс. кв. метров, построенный в международном аэропорту в Кемерове, начнет работать 23 мая. Терминал оборудован тремя телескопическими трапами, финишная отделка здания и благоустройство прилегающей территории завершены.

кемерово кемеровская область аэропорт
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