Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников

Москва, 23 мая. Специалист аналитического центра ЦБ РФ Илья Новиков рассказал о способах распознать обман в ломбардах.

Он заявил в эфире радио Sputnik, что деньги в ломбардах предоставляются только под залог движимого имущества. При этом они обязаны обеспечивать надлежащее хранение вещи в течение срока договора.

Представитель ЦБ отметил, что если организация досрочно продала вещь, то это нарушение закона «О ломбардах». В этом случае нужно напрямую обратиться в Банк России. После рассмотрения обращения будет дана правовая оценка действиям ломбарда, и при необходимости будут приняты соответствующие меры.

Если вещь была утрачена либо повреждена в результате стихийных бедствий, затопления, пожара, то заемщик должен получить компенсацию по страховке.

Новиков отметил, что существуют нелегальные ломбарды, которые заманивают клиентов высокими выплатами. Однако в таком месте человек может никогда более не увидеть заложенную вещь. Чтобы распознать обман, эксперт рекомендует выбирать ту организацию, которая находится в реестре Банка России. Накануне юрист назвала признаки банка, который скоро закроется. Одним из них являются очень высокие процентные ставки.