Россиян предупредили о неизбежности кражи биометрических данных

Москва, 23 мая. Последствия утечки биометрических данных могут быть ужасающими, поэтому лучше использовать этот способ как дополнительную защиту, а не основную.

Однажды выкраденная биометрическая информация останется в руках мошенников навсегда, ведь эти данные жертва злоумышленников никогда не сможет изменить, рассказал основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин в беседе с РИА Новости.

«Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации – это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», — добавил специалист.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов настроен оптимистичнее. По его словам, компании относятся к защите таких данных очень ответственно. Кроме того, биометрию трудно украсть, если она хранится в виде цифрового кода, который получается в результате анализа этих данных по определенным алгоритмам. Злоумышленник с такой биометрией попросту не сможет провести какие-либо манипуляции, а компании будет достаточно поменять формулу создания кода и собрать у клиентов данные заново.

Недавно замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев тоже рассказал о возможных пугающих последствиях кражи биометрических данных. По его словам, в цифровом будущем такой казус может сломать кому-то жизнь.