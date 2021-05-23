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23 мая 09:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
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09:36
Политика
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Россиян предупредили о неизбежности кражи биометрических данных

Технологии
Россиян предупредили о неизбежности кражи биометрических данных
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 23 мая. Последствия утечки биометрических данных могут быть ужасающими, поэтому лучше использовать этот способ как дополнительную защиту, а не основную.

Однажды выкраденная биометрическая информация останется в руках мошенников навсегда, ведь эти данные жертва злоумышленников никогда не сможет изменить, рассказал основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин в беседе с РИА Новости.

«Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации – это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», — добавил специалист.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов настроен оптимистичнее. По его словам, компании относятся к защите таких данных очень ответственно. Кроме того, биометрию трудно украсть, если она хранится в виде цифрового кода, который получается в результате анализа этих данных по определенным алгоритмам. Злоумышленник с такой биометрией попросту не сможет провести какие-либо манипуляции, а компании будет достаточно поменять формулу создания кода и собрать у клиентов данные заново.

Недавно замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев тоже рассказал о возможных пугающих последствиях кражи биометрических данных. По его словам, в цифровом будущем такой казус может сломать кому-то жизнь.

мошенники биометрия биометрические данные
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