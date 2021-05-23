Российские ученые создали прорывное лекарство против грибков

Москва, 23 мая. Ученые разработали противогрибковый препарат, которому удается бороться с патогенами эффективнее существующих средств.

Специалисты Института по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе и Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН соединили две молекулы, по отдельности не обладающие столь сильными противогрибковыми свойствами, их соединение позволило создать субстанцию, эффективнее тех, что используются в популярных противогрибковых препаратах. Об этом информируют «Известия».

Организм человека всю жизнь успешно сожительствует с различными видами грибков, так как иммунитет здорового человека не дает им расти. Трудности в создании подобного лекарства состоят в том, что нелегко вывести эффективное и нетоксичное лекарство, направленное только на борьбу с грибками. Препарат ученых из России стал своевременным для решения актуальных проблем, так как многие грибки начинают мутировать, становясь устойчивыми к существующим лекарствам.

Сингапурские ученые выяснили, что йодосодержащие антисептики могут снизить риск заболевания COVID-19 на 24%. Об этом стало известно после эксперимента с участием рабочих, которые три раза в сутки принимали препараты с йодом.