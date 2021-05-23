Долину гейзеров посещали только 20% жителей Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 23 мая. Долину гейзеров на Камчатке посетили около 20% жителей региона из-за труднодоступности и дороговизны, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам чиновника, ситуацию он обсуждал с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

«Здесь, на Камчатке, с губернатором обсуждали — всего 20% жителей когда-либо были, например, в Долине гейзеров или других местах, прежде всего из-за их труднодоступности и дороговизны», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил, что Камчатка может стать более доступной для туристов. Увеличить турпоток на Камчатку, по мнению вице-премьера, можно в десять раз.