Королева Елизавета II отдала дань уважения принцу Филиппу

Лондон, 23 мая. Королева Великобритании Елизавета II посетила авианосец «Королева Елизавета». На мероприятии она появилась с брошью в виде скарабея, которую ей подарил покойный принц Филипп.

Британский монарх впервые стала выполнять обязанности впервые после смерти ее супруга. Она встретилась с членами экипажа авианосца, который готовится к 28-недельному развертыванию. Об этом сообщает Mirror.

Королева, окруженная двумя истребителями F-35B, была одета в кирпично-красное кашемировое пальто в военном стиле с черным бархатным воротником и пуговицами. В знак уважения к покойному мужу Ее величество предпочла надеть брошь в виде скарабея. Это подарок герцога Эдинбургского, который отказался от службы в королевском флоте, когда она взошла на трон.

«Королева и герцог Эдинбургский как-то раз поднимались на борт «Сиятельного», когда у нас произошел несчастный случай с самолетом. Королева вспомнила об этом и сказала: «Надеюсь, это не вы, иначе мне придется просить медаль обратно», — рассказал старшина Мэтью Риди.

Напоследок Елизавете II показали карту с указанием маршрута, по которому корабль пройдет во время своего семимесячного пребывания на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что американская журналистка Эмбер Эфи обратилась к Великобритании и призвала королевскую семью забрать назад из США принца Гарри и Меган Маркл.