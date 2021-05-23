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23 мая 09:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
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Королева Елизавета II отдала дань уважения принцу Филиппу

Общество
Королева Елизавета II отдала дань уважения принцу Филиппу
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 23 мая. Королева Великобритании Елизавета II посетила авианосец «Королева Елизавета». На мероприятии она появилась с брошью в виде скарабея, которую ей подарил покойный принц Филипп.

Британский монарх впервые стала выполнять обязанности впервые после смерти ее супруга. Она встретилась с членами экипажа авианосца, который готовится к 28-недельному развертыванию. Об этом сообщает Mirror.

Королева, окруженная двумя истребителями F-35B, была одета в кирпично-красное кашемировое пальто в военном стиле с черным бархатным воротником и пуговицами. В знак уважения к покойному мужу Ее величество предпочла надеть брошь в виде скарабея. Это подарок герцога Эдинбургского, который отказался от службы в королевском флоте, когда она взошла на трон.

«Королева и герцог Эдинбургский как-то раз поднимались на борт «Сиятельного», когда у нас произошел несчастный случай с самолетом. Королева вспомнила об этом и сказала: «Надеюсь, это не вы, иначе мне придется просить медаль обратно», — рассказал старшина Мэтью Риди.

Напоследок Елизавете II показали карту с указанием маршрута, по которому корабль пройдет во время своего семимесячного пребывания на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что американская журналистка Эмбер Эфи обратилась к Великобритании и призвала королевскую семью забрать назад из США принца Гарри и Меган Маркл.

Елизавета II великобритания королева принц филипп
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Все новости / Общество / Королева Елизавета II отдала дань уважения принцу Филиппу
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