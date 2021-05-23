Диетолог Арсеньева поделилась советами по ускорению обмена веществ

Москва, 23 мая. Уменьшение веса напрямую зависит от скорости метаболизма. Чем быстрее обмен веществ, тем интенсивнее уходит лишний вес.

Одним из основных правил для ускорения метаболизма является физическая активность. По словам специалиста, необязательно заниматься спортом, его можно заменить любой двигательной активностью. Нарушение обмена веществ часто происходит из-за недосыпания, поэтому так важно высыпаться. Об этом диетолог Тамила Арсеньева рассказала в своем Instagram.

Специалист рекомендует добавить в рацион больше продуктов, богатых белком. Организм тратит много энергии на переработку белка, поэтому важно питаться мясом, рыбой, бобовыми, орехами.

По словам эксперта, важно держать тело в тепле, так как в нем ускоряется обмен веществ. Арсеньева также советует пить холодные напитки, так как на восстановление температуры тела также тратится энергия. Еще ускорить метаболизм может помочь острая пища и зеленый чай.

Россиянам назвали три опасных последствия позднего ужина. Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, что поздний прием пищи не только грозит лишними килограммами, но также может вызвать нарушения в работе гормонов и способствовать преждевременному старению и высокому уровню стресса.