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23 мая 09:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
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Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
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Диетолог Арсеньева поделилась советами по ускорению обмена веществ

Общество
Диетолог Арсеньева поделилась советами по ускорению обмена веществ
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 23 мая. Уменьшение веса напрямую зависит от скорости метаболизма. Чем быстрее обмен веществ, тем интенсивнее уходит лишний вес.

Одним из основных правил для ускорения метаболизма является физическая активность. По словам специалиста, необязательно заниматься спортом, его можно заменить любой двигательной активностью. Нарушение обмена веществ часто происходит из-за недосыпания, поэтому так важно высыпаться. Об этом диетолог Тамила Арсеньева рассказала в своем Instagram.

Специалист рекомендует добавить в рацион больше продуктов, богатых белком. Организм тратит много энергии на переработку белка, поэтому важно питаться мясом, рыбой, бобовыми, орехами.

По словам эксперта, важно держать тело в тепле, так как в нем ускоряется обмен веществ. Арсеньева также советует пить холодные напитки, так как на восстановление температуры тела также тратится энергия. Еще ускорить метаболизм может помочь острая пища и зеленый чай.

Россиянам назвали три опасных последствия позднего ужина. Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, что поздний прием пищи не только грозит лишними килограммами, но также может вызвать нарушения в работе гормонов и способствовать преждевременному старению и высокому уровню стресса.

питание диетолог обмен веществ
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Все новости / Общество / Диетолог Арсеньева поделилась советами по ускорению обмена веществ
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