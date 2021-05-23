Автоэксперты дали советы по безопасной промывке двигателя автомобиля

Москва, 23 мая. Официальные дилеры предупреждают, что лучше поручить мытье двигателя автомобиля профессионалу, а в случае самостоятельной помывки придерживаться нескольких правил.

Современные моторы оснащены большим количеством электроники и датчиков. Если в какой-то из них по неосторожности попадет вода, то проблем не избежать. Поэтому лучше всего использовать для работы пылесос. В крайнем случае можно снять пластиковую накладку на двигателе и протереть влажной тряпкой все шланги, жгуты и электронный блок, сообщает «Автовзгляд».

Среди других ключевых моментов, которые помогут избежать поломки, это способ мытья. Нельзя промывать мотор направленным напором воды, поток пара тоже использовать категорически запрещено.

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