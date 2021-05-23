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23 мая 09:51
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09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
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Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
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Автоэксперты дали советы по безопасной промывке двигателя автомобиля

Общество
Автоэксперты дали советы по безопасной промывке двигателя автомобиля
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Москва, 23 мая. Официальные дилеры предупреждают, что лучше поручить мытье двигателя автомобиля профессионалу, а в случае самостоятельной помывки придерживаться нескольких правил.

Современные моторы оснащены большим количеством электроники и датчиков. Если в какой-то из них по неосторожности попадет вода, то проблем не избежать. Поэтому лучше всего использовать для работы пылесос. В крайнем случае можно снять пластиковую накладку на двигателе и протереть влажной тряпкой все шланги, жгуты и электронный блок, сообщает «Автовзгляд».

Среди других ключевых моментов, которые помогут избежать поломки, это способ мытья. Нельзя промывать мотор направленным напором воды, поток пара тоже использовать категорически запрещено.

Недавно эксперты составили пять самых надежных седанов, которые не будут доставлять хлопот после покупки. Рейтинг возглавил Mazda 3.

машина автомобиль двигатель
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