Принц Уильям вспомнил момент, когда узнал о смерти Дианы

Лондон, 23 мая. Принц Кембриджский вспомнил момент, когда ему сообщили о смерти его матери принцессы Дианы. Он рассказал о последовавших за этим «темных днях горя».

Прошло всего несколько дней после того как принц Гарри обвинил королевскую семью в «полном пренебрежении». Герцог Сассекский раскрыл свои чувства к королевской семье в новом сериале о психическом здоровье. Об этом сообщает Mirror.

Он вспомнил, что стал употреблять алкоголь и наркотики, чтобы справиться с болью от смерти своей матери принцессы Дианы. Своими воспоминаниями поделился и принц Уильям.

«Шотландия — источник некоторых из моих самых счастливых воспоминаний, но также и самых печальных. Я был в Балморале, когда мне сказали, что моя мать умерла. Я был в шоке и нашел убежище на службе в Крэтти Кирк в то утро, и в темные дни горя, которые затем последовали. Я нашел утешение на шотландском свежем воздухе. Поэтому связь, которую я чувствую с Шотландией, навсегда останется глубокой», — заявил принц Кембриджский.

Он добавил, что в этой стране он впервые встретил свою жену Кейт Миддлтон. Он не видит смысла объяснять, почему город, где он встретился со своей будущей супругой, занимает особое место в его сердце.

«Шотландия невероятно важна для меня и всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я приезжаю сюда с самого детства», — резюмировал Уильям.

Ранее стало известно, что принц Гарри считает культуру современных СМИ главным виновником смерти его матери Дианы.