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23 мая 09:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
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Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
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Принц Уильям вспомнил момент, когда узнал о смерти Дианы

Общество
Принц Уильям вспомнил момент, когда узнал о смерти Дианы
Global Look Press  /  UPPA

Лондон, 23 мая. Принц Кембриджский вспомнил момент, когда ему сообщили о смерти его матери принцессы Дианы. Он рассказал о последовавших за этим «темных днях горя».

Прошло всего несколько дней после того как принц Гарри обвинил королевскую семью в «полном пренебрежении». Герцог Сассекский раскрыл свои чувства к королевской семье в новом сериале о психическом здоровье. Об этом сообщает Mirror.

Он вспомнил, что стал употреблять алкоголь и наркотики, чтобы справиться с болью от смерти своей матери принцессы Дианы. Своими воспоминаниями поделился и принц Уильям.

«Шотландия — источник некоторых из моих самых счастливых воспоминаний, но также и самых печальных. Я был в Балморале, когда мне сказали, что моя мать умерла. Я был в шоке и нашел убежище на службе в Крэтти Кирк в то утро, и в темные дни горя, которые затем последовали. Я нашел утешение на шотландском свежем воздухе. Поэтому связь, которую я чувствую с Шотландией, навсегда останется глубокой», — заявил принц Кембриджский.

Он добавил, что в этой стране он впервые встретил свою жену Кейт Миддлтон. Он не видит смысла объяснять, почему город, где он встретился со своей будущей супругой, занимает особое место в его сердце.

«Шотландия невероятно важна для меня и всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я приезжаю сюда с самого детства», — резюмировал Уильям.

Ранее стало известно, что принц Гарри считает культуру современных СМИ главным виновником смерти его матери Дианы.

Принц Уильям великобритания принцесса диана королевская семья
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