Экономисты оценили потери Германии из-за пандемии в 300 млрд евро

Берлин, 23 мая. Потери Германии из-за пандемии коронавируса составили примерно 300 млрд евро. Об этом сообщили в Институте немецкой экономике Кельна.

На восстановление экономического баланса, по словам руководителя университета Михаэля Хютера, Германии понадобится несколько лет. Без коронавирусного кризиса экономика страны могла бы существенно вырасти.

«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», — процитировало Хютера издание Welt.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер ранее заявил о невозможности вернуться к механизму «долгового тормоза» в ближайшее время. Берлин, по его словам, будет вынужден брать займы до 2024 года.