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09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
09:35
Общество
Почти 70% россиян придерживаются ЗОЖ
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Экономисты оценили потери Германии из-за пандемии в 300 млрд евро

Экономика
Экономисты оценили потери Германии из-за пандемии в 300 млрд евро
pixabay.com

Берлин, 23 мая. Потери Германии из-за пандемии коронавируса составили примерно 300 млрд евро. Об этом сообщили в Институте немецкой экономике Кельна.

На восстановление экономического баланса, по словам руководителя университета Михаэля Хютера, Германии понадобится несколько лет. Без коронавирусного кризиса экономика страны могла бы существенно вырасти.

«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», — процитировало Хютера издание Welt.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер ранее заявил о невозможности вернуться к механизму «долгового тормоза» в ближайшее время. Берлин, по его словам, будет вынужден брать займы до 2024 года.

германия пандемия коронавирус
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