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23 мая 09:51
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новостей
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
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Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
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Евровидение-2021: кого выбрали зрители

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Шоу-бизнес
Евровидение-2021: кого выбрали зрители
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Роттердам, 23 мая. Евровидение-2021 завершилось победой итальянской группы Maneskin, хотя жюри на первое место поставило швейцарца Gjon's Tears. Все решили зрительские симпатии.

На первом этапе голосования вслед за Швейцарией разместились Франция, Мальта, Италия и Исландия. Вне топ-5 оказались Болгария, Португалия, Россия, Украина и Греция.

Предполагалось, что второй этап, в котором участвуют зрители, примерно сохранит позиции конкурсантов. Однако аудитория распорядилась своими симпатиями иначе.

Италия поднялась с четвертого места на первое, поскольку получила 318 голосов (из 524). Франция сохранила вторую строчку за счет 251 зрительского балла. Швейцария же опустилась с лидирующей на третью позицию, 165 голосов не хватило, несмотря на победу от жюри. Исландия смогла подняться на четвертое место. Группу Daði og Gagnamagnið оценили на 180 очков. Что касается Мальты, то она после третьей строчки оказалась на седьмой. Участники трансляции не оценили ее выступление и поставили всего 47 очков.

Что касается российской певицы Манижи, то она получила от зрителей 100 баллов, но оказалась на одну позицию ниже. Ее место заняла литовская группа The Roop, которой жюри выделило 55 очков, но зрители добавили еще 165. Высоко они оценили и украинскую группу Go_A, на 267 пунктов, что позволило ей выйти на пятое место.

Ранее стало известно, что протеже продюсера Филиппа Киркорова молдованская певица Наталья Гордиенко получила от России на Евровидении высшую оценку — 12 баллов.

музыка евровидение евровидение-2021 Манижа
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