Евровидение-2021: кого выбрали зрители

Роттердам, 23 мая. Евровидение-2021 завершилось победой итальянской группы Maneskin, хотя жюри на первое место поставило швейцарца Gjon's Tears. Все решили зрительские симпатии.

На первом этапе голосования вслед за Швейцарией разместились Франция, Мальта, Италия и Исландия. Вне топ-5 оказались Болгария, Португалия, Россия, Украина и Греция.

Предполагалось, что второй этап, в котором участвуют зрители, примерно сохранит позиции конкурсантов. Однако аудитория распорядилась своими симпатиями иначе.

Италия поднялась с четвертого места на первое, поскольку получила 318 голосов (из 524). Франция сохранила вторую строчку за счет 251 зрительского балла. Швейцария же опустилась с лидирующей на третью позицию, 165 голосов не хватило, несмотря на победу от жюри. Исландия смогла подняться на четвертое место. Группу Daði og Gagnamagnið оценили на 180 очков. Что касается Мальты, то она после третьей строчки оказалась на седьмой. Участники трансляции не оценили ее выступление и поставили всего 47 очков.

Что касается российской певицы Манижи, то она получила от зрителей 100 баллов, но оказалась на одну позицию ниже. Ее место заняла литовская группа The Roop, которой жюри выделило 55 очков, но зрители добавили еще 165. Высоко они оценили и украинскую группу Go_A, на 267 пунктов, что позволило ей выйти на пятое место.

Ранее стало известно, что протеже продюсера Филиппа Киркорова молдованская певица Наталья Гордиенко получила от России на Евровидении высшую оценку — 12 баллов.