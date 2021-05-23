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23 мая 09:51
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новостей
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
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09:41
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Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
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Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
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Харизматичные, горячие: зрители оценили победителя Евровидения-2021

Шоу-бизнес
Харизматичные, горячие: зрители оценили победителя Евровидения-2021
wikipedia.org  /  Måneskin - собственная работа / CC BY-SA 4.0

Роттердам, 23 мая. Завершился конкурс «Евровидение-2021». Его победителем стала итальянская группа Maneskin, опередившая конкурентов за счет зрительских симпатий. Аудитории понравилось выступление.

Молодой рок-коллектив поразил всех своими яркими образами и динамичной музыкой. Посетители YouTube-канала Eurovision Song Contest поделились своим мнением об итальянских конкурсантах.

«Только что вернулся из поездки в мою родную Италию, и эта песня звучала буквально на каждом радио по сто раз в день. Рад видеть, что это ценят не только итальянцы. Спасибо, ребята, за любовь и поддержку», — написал Gianera John.

Виктория В. отметила, что открыла для себя «новую кровь». Она назвала Maneskin талантливой, харизматичной и горячей группой. Несмотря на то, что рок на итальянском языке звучит необычно, он ей все же понравился. Она послушала другие песни и добавила их в своей плейлист.

«Это даже не похоже на Евровидение, это похоже на концерт Maneskin», — подчеркнул один из пользователей.

«Они действительно владели сценой и устроили это потрясающее представление! Не нуждаясь в специальных эффектах или каком-либо бэк-вокале! Группа права, рок никогда не умирает! С большой любовью из Бельгии. Поздравляю!» — поделилась мнением Lize Thielens.

«Посчастливилось услышать Maneskin вживую. От них исходит сильнейшая энергетика! Не удивительно, что они победили, зажгли. Поздравляем с победой», — написала Полина К.

Ранее стало известно, как жюри конкурса «Евровидение-2021» оценило выступление российской певицы Манижи. Она заняла девятое место.

евровидение соцсети евровидение-2021 maneskin
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Все новости / Шоу-бизнес / Харизматичные, горячие: зрители оценили победителя Евровидения-2021
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