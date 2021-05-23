Харизматичные, горячие: зрители оценили победителя Евровидения-2021

Роттердам, 23 мая. Завершился конкурс «Евровидение-2021». Его победителем стала итальянская группа Maneskin, опередившая конкурентов за счет зрительских симпатий. Аудитории понравилось выступление.

Молодой рок-коллектив поразил всех своими яркими образами и динамичной музыкой. Посетители YouTube-канала Eurovision Song Contest поделились своим мнением об итальянских конкурсантах.

«Только что вернулся из поездки в мою родную Италию, и эта песня звучала буквально на каждом радио по сто раз в день. Рад видеть, что это ценят не только итальянцы. Спасибо, ребята, за любовь и поддержку», — написал Gianera John.

Виктория В. отметила, что открыла для себя «новую кровь». Она назвала Maneskin талантливой, харизматичной и горячей группой. Несмотря на то, что рок на итальянском языке звучит необычно, он ей все же понравился. Она послушала другие песни и добавила их в своей плейлист.

«Это даже не похоже на Евровидение, это похоже на концерт Maneskin», — подчеркнул один из пользователей.

«Они действительно владели сценой и устроили это потрясающее представление! Не нуждаясь в специальных эффектах или каком-либо бэк-вокале! Группа права, рок никогда не умирает! С большой любовью из Бельгии. Поздравляю!» — поделилась мнением Lize Thielens.

«Посчастливилось услышать Maneskin вживую. От них исходит сильнейшая энергетика! Не удивительно, что они победили, зажгли. Поздравляем с победой», — написала Полина К.

Ранее стало известно, как жюри конкурса «Евровидение-2021» оценило выступление российской певицы Манижи. Она заняла девятое место.