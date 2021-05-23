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09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
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Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
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Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
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09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
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09:37
Экономика
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Российские фермеры могут лишиться субсидий из-за сжигания травы

Общество
Российские фермеры могут лишиться субсидий из-за сжигания травы
 /  Фотография предоставлена Натальей Максимовой

Москва, 23 мая. Со следующего года сельхозпроизводители будут получать государственные субсидии лишь в случае, если не привлекались ранее к ответственности за пал травы.

Такая мера призвана ужесточить контроль за запретом пала травы, который часто становится причиной лесных пожаров, сообщает «Известия». В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко и Минсельхозе подтвердили, что постановление о такой мере наказания для недобросовестных аграриев было принято в апреле.

В ведомстве уточнили, что теперь можно лишиться господдержки за выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы). При этом сами фермеры отреагировали на инициативу положительно, опрошенные изданием представители отрасли согласны, что такое наказание будет справедливым.

Недавно ФАН выяснил, как влияет на российский рынок импортозамещение в области сельского хозяйства. Опрошенный специалист отметил, что в отрасли существует три проблемы — земля, деньги и сбыт. Причем последняя проблема — ключевая в России, потому что сейчас проще закупать за границей, чем у фермеров-соотечественников.

фермер лесной пожар трава
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