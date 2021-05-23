Российские фермеры могут лишиться субсидий из-за сжигания травы

Москва, 23 мая. Со следующего года сельхозпроизводители будут получать государственные субсидии лишь в случае, если не привлекались ранее к ответственности за пал травы.

Такая мера призвана ужесточить контроль за запретом пала травы, который часто становится причиной лесных пожаров, сообщает «Известия». В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко и Минсельхозе подтвердили, что постановление о такой мере наказания для недобросовестных аграриев было принято в апреле.

В ведомстве уточнили, что теперь можно лишиться господдержки за выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы). При этом сами фермеры отреагировали на инициативу положительно, опрошенные изданием представители отрасли согласны, что такое наказание будет справедливым.

Недавно ФАН выяснил, как влияет на российский рынок импортозамещение в области сельского хозяйства. Опрошенный специалист отметил, что в отрасли существует три проблемы — земля, деньги и сбыт. Причем последняя проблема — ключевая в России, потому что сейчас проще закупать за границей, чем у фермеров-соотечественников.