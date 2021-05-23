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09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
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Политика
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Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска

Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
pixabay.com  /  Markus Spiske

Томск, 23 мая. Прилет и вылет самолетов в томском аэропорту задерживают из-за сильного тумана.

Онлайн-табло аэропорта в Томске сообщает, что утреннее рейсы из Москвы и полуденный самолет из Улан-Удэ задерживаются из-за тумана над областным центром. Вылеты обратно также перенесены в данный момент.

Прибытие рейса У6-011 из столицы России передвинули с 06:15 на 08:30, но самолет пока не осуществил посадку в аэропорту Томска, вылет в обратную сторону рейса У6-012 планируется на 09:00. Рейс S7-2613 должен был приземлиться в томском аэропорту в 06:45, но сейчас расчетное время прибытия назначено на 09:45, обратный рейс в Москву перенесли с 07:55 на 11:00.

Опаздывает и самолет из Екатеринбурга, прибытие планируется на 09:00 вместо 05:15. Рейс в обратное направление передвинули с 13:25 на 16:30. Еще один самолет должен был вылететь из томского аэропорта в 06:15, но сейчас расчетное время — 10:30. Воздушное судно из Улан-Удэ должно было приземлиться в 12:25, однако в данный момент расчетное время приземления — 16:00.

Сообщается, что также из Томска должны были вылететь рейсы У6-118 в Симферополь, ЮЭ-57 в Стрежевой, СЛ-47 в Барнаул и Белокуриху, но пока вылеты отложены.

Ранее сообщалось, что в кемеровском аэропорту до конца мая откроется новый пассажирский терминал. Площадь терминала будет достигать примерно 12 тыс. кв. метров, он начал функционировать 23 мая.

самолет томск аэропорт
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