Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска

Томск, 23 мая. Прилет и вылет самолетов в томском аэропорту задерживают из-за сильного тумана.

Онлайн-табло аэропорта в Томске сообщает, что утреннее рейсы из Москвы и полуденный самолет из Улан-Удэ задерживаются из-за тумана над областным центром. Вылеты обратно также перенесены в данный момент.

Прибытие рейса У6-011 из столицы России передвинули с 06:15 на 08:30, но самолет пока не осуществил посадку в аэропорту Томска, вылет в обратную сторону рейса У6-012 планируется на 09:00. Рейс S7-2613 должен был приземлиться в томском аэропорту в 06:45, но сейчас расчетное время прибытия назначено на 09:45, обратный рейс в Москву перенесли с 07:55 на 11:00.

Опаздывает и самолет из Екатеринбурга, прибытие планируется на 09:00 вместо 05:15. Рейс в обратное направление передвинули с 13:25 на 16:30. Еще один самолет должен был вылететь из томского аэропорта в 06:15, но сейчас расчетное время — 10:30. Воздушное судно из Улан-Удэ должно было приземлиться в 12:25, однако в данный момент расчетное время приземления — 16:00.

Сообщается, что также из Томска должны были вылететь рейсы У6-118 в Симферополь, ЮЭ-57 в Стрежевой, СЛ-47 в Барнаул и Белокуриху, но пока вылеты отложены.

Ранее сообщалось, что в кемеровском аэропорту до конца мая откроется новый пассажирский терминал. Площадь терминала будет достигать примерно 12 тыс. кв. метров, он начал функционировать 23 мая.