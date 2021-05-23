Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС

Москва, 23 мая. Росстандарт с 1 июля на своем сайте будет предоставлять информацию, проходил ли ремонт автомобиль, который попал под отзывную кампанию, у производителя.

Данная информация также будет доступна и в электронных ПТС. Об этом поделился с «РГ» заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

«Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой, то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы», — сказал заместитель главы Росстандарта.

Кулешов утверждает, что только 20-25% владельцев машин, возраст которых перешагнул за десять лет, предоставляют автомобиль для ремонта после оглашения отзывной кампании, хоть и совершаются эти ремонты бесплатно.

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Porsche в ближайшем будущем выпустит две спортивные версии электрического Taycan. В данный момент компания предлагает электрический Taycan в стандартной версии и в модифицированных 4S, Turbo и Turbo S.